Pensioni d’oro è svolta | Di Maio ottiene il “Sì” dalla LEGA

Manovra - salta (per ora) il taglio alle Pensioni d’oro : deciderà il Parlamento : Il taglio alle pensioni d'oro non è previsto, almeno per il momento, nella legge di Bilancio. L'ultima versione del testo, quella firmata dal presidente della Repubblica, non prevede il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro mensili. Lega e M5s avrebbero comunque trovato un'intesa e la norma dovrebbe essere inserita durante l'esame parlamentare.Continua a leggere

Taglio Pensioni d’oro 2019 a scaglioni - come funziona : ultime novità : Il pacchetto pensioni messo a punto dal Governo in vista del nuovo anno e della Legge di bilancio 2019 punta a finanziare le misure inserite con il Taglio pensioni d’oro 2019. In particolare si sta pensando a un contributo di solidarietà da applicare agli assegni pensionistici superiori a 4.500 euro al mese (corrispondenti a 90 mila euro lordi l’anno). Si prevede un Taglio a scaglioni e durerà 5 anni. In pratica i pensionati che possono contare ...

Pensioni d’oro - 651mila euro l’anno all’ex dipendente pubblico. Corte dei conti : “Inps non può tagliargli il vitalizio” : Tutti i lavoratori sono uguali. Ma quelli pubblici sono più uguali degli altri. La storia dell’ex legale del Comune di Perugia Mario Cartasegna, raccontata oggi dal Corriere della Sera, spiega perché. Il legale, andato in pensione nel 2008, percepiva una pensione di 651mila euro lordi l’anno. In pratica, oltre 20mila euro al mese netti. Perché tanti soldi? Perché il dipendente pubblico – che durante gli anni al Comune di ...

Manovra - “piace al 59% degli italiani. Pace fiscale ok per elettori M5s. Misura più gradita? Taglio alle Pensioni d’oro” : La legge di Bilancio 2019 presentata dal governo gialloverde piace alla maggioranza degli italiani. Il 59%, secondo il sondaggio a firma Nando Pagnoncelli realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Al di là della risposta dell’Unione europea, delle tensioni tra maggioranza e opposizioni e della reazione dei mercati, le opinioni degli italiani sulla Manovra sono sostanzialmente positive. Tra le misure bandiera del testo presentate dal ...

La pace fiscale piace anche a chi vota 5 stelle. La misura più apprezzata : il taglio alle Pensioni «d’oro» | I dati : La manovra apprezzata dal 59 per cento degli italiani. Bocciato, invece, il reddito di cittadinanza. Aumenta la quota di persone convinte che la finanziaria non metterà a rischio i conti pubblici

Pensioni d’oro - c'è contributo aggiuntivo Aiuti alle imprese creditrici dello Stato : Il presidente dell’Inps Boeri boccia anche la misura che consentirebbe di sanare l’evasione dei contributi previdenziali:

Pensioni - dalle 4 finestre per Quota 100 agli assegni d’oro fino alle regole per i consiglieri regionali : ecco cosa cambia : Quattro finestre temporali per la Quota 100, contributo di solidarietà sulle Pensioni d’oro, rinnovo di Opzione Donna e l’introduzione del calcolo contributivo per i vitalizi dei consiglieri regionali: queste le novità principali per quanto riguarda le Pensioni. Per conoscere i dettagli delle misure varate dal governo bisognerà però attendere i testi definitivi della legge di bilancio e del decreto fiscale. Intanto, nelle ultime ...

Pensioni d’oro - tra ossessioni e falsità a regnare è la confusione : La storia del taglio alle Pensioni “d’oro” diventa ogni giorno più somigliante a un thriller nella cui trama, finora, l’unica cosa certa è l’identità della vittima: i pensionati, i quali non sanno né quanto né come, ma sanno che il Governo gli sfilerà un po’ di pensione dalle tasche. La confusione infatti regna totale; dopo anni di insulti ai pensionati accomunati molto impropriamente ai parlamentari e ai loro vitalizi, nel contratto di governo ...

Manovra 2019 approvata e inviata alla Ue. Sì a pace fiscale e tagli alle Pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

