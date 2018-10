PD | Orfini | “Martina dimesso | primarie a febbraio” e su Di Maio | “Sacrifica valori M5s

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) “Abbiamo discusso dimissioni e adempimenti. Non è stata una riunione politica. Assemblea del partito nei prossimi giorni. Realisticamente credo che lesi svolgeranno nel prossimo febbraio. Avremo tempi ravvicinati per quella scadenza: elezioni europee ed amministrative. Serve il tempo per preparare campagna elettorale. Di? Svia l’attenzione da ciò che ha fatto: ha sacrificato i val ori del M5s al suo collegio elettorale. Immagino presenterà richiesta ma credo sarà respinta. Non ha i requisiti per far parte del Partito Democratico”. Così Matteoai cronisti dopo l’assemblea della segreteria del PD. L'articolo PD,: “Martinaa febbraio” e su Di: “SacrificaM5s per suo collegio” proviene da Il Fatto Quotidiano.