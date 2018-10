Pd | Bruno Astorre | “So’ fascisti ma Casapound da imitare” Poi la spiegazione su

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) “Sò, è vero, ma dovremmo imitareper il loro modo di stare in mezzo alla gente”. Questa la frase che ha scatenato una bufera nel Pd. A pronunciarla, martedì sera a Viterbo, il senatore, candidato alla segreteria del partito nel Lazio che proprio ai congressi di circolo della Tuscia ha preso il 62% di consensi. Le sue parole hanno creato scalpore tra i membri del partito, tanto che il senatore ha deciso di scrivere un post di chiarimento. “Il mio ragionamento è stato evidentemente più ampio e articolato e la mia iperbole suera da incorniciare con virgolette enormi”, ha scritto sulla sua pagina Facebook. Il ragionamento iperbolico, come riporta Tusciaweb, proseguiva con unadell’affermazione. “Come diceva Ugo Sposetti i diritti civili sono roba da Parioli, non del popolo. E non aveva tutti i torti. ...