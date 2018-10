Paura per Antonella Clerici | Ha rischiato di morire dopo Portobello

Un concerto da Paura con Laura Pausini a Roma per un live a tema Halloween : ultimi biglietti e scaletta : Laura Pausini a Roma è pronta a portare un concerto da paura. L'artista di Solarolo si prepara infatti all'ultimo dei live nella Capitale che sarà a tema Halloween, così come annunciato a qualche settimana dalla data del secondo spettacolo al Palalottomatica di Roma. Gli ultimi biglietti sono disponibili in cassa, mentre coloro che hanno già acquistato il tagliando d'ingresso possono presentarsi alla venue all'orario di apertura per ...

Aviaria - torna la Paura : 'Siamo preparati per la grande pandemia?' : 'Il mondo non è preparato per controllare o gestire una grande pandemia. ANcora non abbiamo la quantità necessaria di vaccini per controllare una pandemia e le innovazioni scientifiche che sono anche ...

Paura per Benedetta Parodi - un albero crolla sul suo posto auto a causa del maltempo : Paura e dramma sfiorato per Benedetta Parodi, che è stata vittima del maltempo di questi giorni. Nelle ultime ore sull’Italia si è abbattuta una tempesta senza precedenti, che ha portato distruzione e disagi in tutta la Penisola. In sole 48 ore ci sono state 12 vittime e il numero, purtroppo, è destinato a salire. In particolare Roma e Milano sono state colpite da violente trombe d’aria che hanno causato la caduta di diversi alberi ...

Paura per la crescita zero : Milano. La crescita zero dell'Italia registrata nel terzo trimestre spaventa gli investitori, ma oggi il pessimismo è controbilanciato dal vento positivo che arriva dalle Borse asiatiche e, soprattutto, da Wall Street, che sembra aver invertito la rotta dopo una fase di pressione superata grazie a u

Paura per la la crescita zero : Ieri, la Commissione europea ha chiesto al ministero dell'Economia di fornire, entro il 13 novembre , una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevanti' che possano giustificare un andamento del ...

Paura per Antonella Clerici dopo Portobello : 'Ha rischiato di morire' : Una violentissima ondata di maltempo si è abbattuta sull'Italia nelle ultime 48ore mettendo in ginocchio gran parte delle regioni e provocando 12 vittime. Vittorio Garrone ha raccontato che la sua ...

Torna la Paura per il vento e il mare : Il capo della Protezione civile Borrelli in Liguria: «Evento meteo più complesso degli ultimi 50-60 anni». Toti: «Ho firmato la richiesta di stato di emergenza». Sui treni: «Domani viaggerà il 90% dei convogli». Ieri una vittima ad Albisola. Nel Tigullio pesanti danni. Incendio nel terminal auto di Savona: mille vetture distrutte

Allerta Meteo - i grandi fiumi del Nord/Est fanno impressione : il Piave è altissimo - Paura per l’onda di piena del Livenza e la situazione di Eraclea : La tempesta perfetta ‘grazia’ per ora i fiumi Piave, Adige e Brenta in Veneto mentre resta alto l’allarme per il Livenza, sorvegliato speciale a partire dalla prossima notte a causa degli argini bassi al confine con il Friuli Venezia Giulia. I 2.500 metri cubi di acqua al secondo transitati a Ponte di Piave e i 1.900 che hanno lambito il lungadige di Verona testimoniano la forza con la quale i fiumi si stanno scaricando a valle ...

Terremoto in Nuova Zelanda - Paura per Harry e Meghan : «Lo hanno sentito anche loro» : Terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle: i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda, hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l?isola del...

Terremoto in Nuova Zelanda - Paura per Harry e Meghan : 'Lo hanno sentito anche loro' : Terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle : i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda, hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l'isola del nord ...

Halloween 2018. Orologi da Paura per il Día de Los Muertos : Altro che Halloween: la più coreografica e spaventosa festa di questo periodo è quella organizzata in Messico per il Día de Los Muertos, come dimostra la scena di apertura di “Spectre”, l’ultimo film della saga di James Bond. Ed è proprio all’iconografia di questa ricorrenza, fatta di teschi, fiori, soli e chitarre, che rende omaggio il L.U.C Perpetual T Spirit of “La Santa Muerte” di Chopard. La cassa da 43 mm e il quadrante in ...

Terremoto in Nuova Zelanda - Paura per Harry e Meghan : Meghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ZelandaMeghan Markle e Harry in Nuova ...

Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di Paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di Paura e ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...