Paulo Dybala | l’ex fidanzata Ginevra sempre più vicina a Nainggolan

Juventus - Paulo Dybala sbotta : la sostituzione di Manchester ed il trattamento speciale per CR7 : Paulo Dybala stizzito dopo la sostituzione decisa da Max Allegri durante Manchester United-Juventus, la Joya ha parlato dell’accaduto Paulo Dybala non è stato certo contento di lasciare il campo durante Manchester United-Juventus. “Non sembravo felicissimo, non si vorrebbe mai uscire e stare sempre in campo. Capita di reagire così: è l’adrenalina. Mi rendo conto che non è giusto: dovevo accettare la sostituzione perché il ...

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

Antonella Cavalieri torna a parlare di Dybala - l’ex fidanzata di Paulo sminuisce la storia con l’argentino : “eravamo giovani” : Antonella Cavalieri parla della storia d’amore (ormai finita) con Dybala, la bellissima argentina non è più innamorata del calciatore della Juventus Antonella Cavalieri dopo la rottura con Paulo Dybala tenta di rifarsi una vita e di farsi strada nel mondo dello spettacolo in Italia. Dopo aver presenziato come valletta a qualche programma sportivo, l’ex Wags è stata invitata nel salotto di ‘Casa Signorini’. Qui la ...

Juventus in ansia per Paulo Dybala - : La Juventus è in ansia per Paulo Dybala . L'attaccante bianconero, in campo con l'Argentina nella sfida contro il Brasile a Jeddah in Arabia Saudita, persa per 1-0, è stato costretto a lasciare il ...

VIDEO Paulo Dybala - perla dell’argentino contro lo Young Boys. Colpo al volo di giustezza : Un’autentica perla. Paulo Dybala colpisce al primo tentativo in porta, dopo pochi minuti della sfida di Champions League tra la Juventus e gli svizzeri dello Young Boys. L’argentino regala una primizia all’Allianz Stadimu trovando la coordinazione per colpire al volo di piatto e di giustezza la splendida verticalizzazione di Leonardo Bonucci. Un Colpo da biliardo del sudamericano che da solo vale il prezzo del biglietto oltre ...

Juventus - vistosa fasciatura alla caviglia per Paulo Dybala : Mattinata di lavoro per la Juve che si è subito lasciata alle spalle la grande vittoria ottenuta contro il Napoli. I bianconeri, infatti, hanno gia' iniziato la marcia di avvicinamento alla partita contro lo Young Boys. Quest'oggi, chi ha giocato ieri contro i partenopei ha svolto il classico lavoro defaticante. La partita contro il Napoli però ha lasciato qualche strascico a livello fisico per qualche giocatore della Juventus. Infatti, Paulo ...

Juventus - Paulo Dybala si sblocca : a segno nell'anniversario della morte del padre - lacrime in campo : Paulo Dybala , da otto anni a questa parte, esulta alzando il dito al cielo. La dedica è tutta per il padre, mancato precocemente a causa di un tumore il 26 settembre del 2010. Una data importante, ...

Juventus - problemi per Paulo Dybala dopo il match con il Sassuolo : il report medico : Il club bianconero ha reso noto tramite un comunicato che Paulo Dybala ha riportato una contusione al piede dopo nel match con il Sassuolo problemi fisici per Paulo Dybala dopo la partita con il Sassuolo, a renderlo noto è stata la Juventus con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale. Marco BERTORELLO / AFP L’argentino ha riportato una contusione al piede sinistro, che ha richiesto un lavoro specifico svolto nella giornata ...

Paulo Dybala delude con l’Argentina - ma ha già la testa alla Juve : “doppio impegno importante” : Paulo Dybala pronto a tornare in campo con la Juventus in campionato dopo una spedizione non positiva con la maglia dell’Argentina Paulo Dybala è stato utilizzato per uno scampolo di partita dall’Argentina di Scaloni. Contro la Colombia non ha certo brillato ed ora è pronto a tornare in Italia per far grande la sua Juventus la fianco di CR7: “Cristiano Ronaldo è un grande calciatore, ho già la fortuna di giocare con Lionel ...