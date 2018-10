Patto Onu per le migrazioni | l' Austria si defila | ' Limita la sovranità del nostro Paese'

Migranti - l’Austria si ritira dal Patto Onu : “Migrare a causa di clima e povertà non è un diritto umano” : L’Austria non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della distinzione tra immigrazione legale e illegale. Il Global Compact sulle migrazioni, che non è legalmente vincolante, dovrà essere approvato formalmente l’11-12 dicembre a Marrakech, ma il cancelliere dell’Ovp Sebastian Kurz e il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, esponente ...

Immigrati - no dell'Austria al Patto Onu : 'A rischio sovranità nazionale e distinzione con immigrati illegali' : Un colpo alla politica dell' accoglienza a tutti i costi. Dall' Austria arriva il clamoroso no al patto Onu sui migranti . Lo riporta l'agenzia di stampa austriaca Apa , che cita il cancelliere Sebastian Kurz e il ...

Austria non firmerà Patto Onu sui migranti : Inoltre, Vienna teme la perdita di sovranità sulla propria politica migratoria.Pertanto, l'Austria non aderirà al Patto, si asterrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2019 e ...

Migranti - Austria non firmerà Patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...

Migranti - Austria non firmerà Patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...

Migranti - dopo Trump e Orban pure Kurz si sfila dal Patto Onu : Nel dettaglio il patto - noto anche come Dichiarazione di New York - prevede una serie di impegni per affrontare le questioni attuali e preparare il mondo alle sfide future e dare una 'risposta ...

Migranti - Austria non firmerà Patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...