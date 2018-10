Patti Smith e Lynn Davis in mostra ad Alba

Prezzi dei biglietti in prevendita per la nuova data di Patti Smith a Brescia a dicembre 2018 : La nuova data di Patti Smith a Brescia va ad aggiungersi alle altre 5 date che la sacerdotessa del rock ha organizzato per il suo ritorno in Italia che avverrà a partire dal mese di dicembre. L'artista si esibirà quindi anche a Brescia, presso la chiesa di San Giuseppe, con un concerto in programma per il 17 dicembre e per il quale sono in prevendita i biglietti a partire dalle 11 del 30 ottobre. Il prezzo di partecipazione è fissato in 40 ...

Patti Smith canta 'Dancing barefoot' in concerto ad Alba : Patti Smith torna a omaggiare l'Italia con una serie di eventi speciali a dicembre , cinque date dall'11 al 16, , nei quali sarà accompagnata sul palco dal fidato Tony Shanahan al piano e chitarra. La ...

Le mille Patti Smith : La cantautrice ad Alba per presentare una mostra e i suoi nuovi concerti. "Fotografia, scrittura, musica per scoprire chi sono veramente"

Patti Smith torna in Italia a dicembre con i 'concerti-reading' : Nuovi concerti in arrivo, dopo l'annuncio delle date Italiane dei Toto [VIDEO], e del tour estivo dei Muse, arrivano nuovi eventi poco prima del Natale Stiamo parlando di Patti Smith: la sacerdotessa del Rock torna in Italia e lo fa in prossimita' delle festivita' natalizie. Non paga degli innumerevoli eventi e concerti che la vedono protagonista in giro per il pianeta, decide di tornare in Italia nel mese di dicembre in un paese che l'ha sempre ...