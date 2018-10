blogo

: Se sei un fan di @lorenzojova prepararati a una serata indimenticabile con l'ultima tappa del suo tour da record! D… - ParamountItalia : Se sei un fan di @lorenzojova prepararati a una serata indimenticabile con l'ultima tappa del suo tour da record! D… - ParamountItalia : Tra quei film che non riesci a finire per la paura! Samara ti aspetta in #TheRing, stasera alle 21.10 su Paramount… - SeeLallero : RT @tvblogit: Paramount Channel cambia la programmazione della prima serata a tema Halloween -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Dolcetto o scherzetto?ha scelto lo scherzetto o più semplicemente l'atmosfera da festa ha portato un po' di confusione allarete Viacom. Sul sito del canale, nella pagina riservata alla guida tv non tornano i conti rispetto a ciò che realmente è stato trasmesso per la'in tono' con la festività.Secondo il portale (e come vi avevamo riportato anche noi di TvBlog), l'intera fascia del prime time sarebbe dovuta essere dedicata ad un maestro del cinema fiabesco e gotico come Tim Burton. Sulla pagina viene riportato cosa sarebbe dovuto andare in onda e in successione: alle 21:10 il celebre Nightmare Before Christmas, alle 22:40 da Frankenweenie seguito in secondainoltrata dalla pellicola Mars Attack.lapubblicato su TVBlog.it 01 novembre ...