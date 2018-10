Palermo | Orlando firma la proroga per Bellolampo ' Musumeci inerte | procediamo noi'

Orlando : "La mafia esiste ma non governa più Palermo" : Il reddito di cittadinanza, che errore Quanto alla caotica situazione politica attuale, Orlando non ha dubbi: "I 5 stelle sono stati votati da molti che gli chiedevano di cambiare, non di essere pupi ...

Orlando : "La bandiera di Palermo sulle navi che salvano i migranti" : Rossa e gialla come l'antico vessillo siciliano con la triscele, la bandiera della città di Palermo sventolerà su tutte le navi che prenderanno parte alla missione 'Mediterranea' di monitoraggio e ...

Palermo - show del sindaco Leoluca Orlando : salta e balla al ritmo di danze africane sul palco : show del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sul palco della festa culturale multietnica del popolo N’zema, etnia africana che vive tra il Ghana e la Costa d’Avorio. La manifestazione, svoltasi lo scorso 30 settembre presso il complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo, a Palermo, e organizzata dall’Associazione N’Zema della Sicilia, ha ospitato anche il primo cittadino del capoluogo siciliano. Il filmato della sua energica ...

Palermo : il sindaco Orlando diserta la visita del premier Conte. Il premier : “Non è corretto” Guarda il VIDEO : Non c’è il presidente della Regione Nello Musumeci, ufficialmente per ragioni d’ufficio, non c’è soprattutto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che invece spara ad alzo zero sul taglio dei fondi per le periferie. Le maggiori cariche istituzionali siciliane disertano a sorpresa la prima visita del premier Giuseppe Conte nell’Isola. Un caso che esplode nel giorno dell’inaugurazione, da parte del premier, dell’anno scolastico ...

Palermo - il sindaco Orlando non accoglie il premier Conte : “Scippati fondi a periferie”. “Falso. Trovati i soldi” : Non ha accolto il presidente del consiglio in visita nella sua città per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Il motivo? La querelle sui fondi per le periferie che ha contrapposto nelle ultime settimane l’esecutivo e i comuni italiani. Un accordo era stato raggiunto tra Anci e governo la sera dell’11 settembre, ma oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha disertato la visita del premier Giuseppe Conte nella scuola ...

