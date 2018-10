Pakistan : Fermi - Lombardia pronta ad accogliere Asia Bibi : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia è pronta ad accogliere e dare ospitalità ad Asia Bibi ". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Lombardia , Alessandro Fermi , che in chiusura dei lavori del Consiglio regionale, in accordo con gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza (

Pakistan - famiglia Asia Bibi : se assolta dovrà lasciare il Paese : La famiglia di Asia Bibi, la donna cristiana che rischia la pena di morte per blasfemia in Pakistan, ha detto di sperare che la Corte Suprema possa liberarla, ma che in ogni caso dovrà lasciare il ...