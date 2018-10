Pakistan | Asia Bibi è stata assolta dalla condanna a morte per blasfemia

Pakistan - assolta Asia Bibi. Fu condannata a morte per blasfemia nel 2010 : Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia , è stata assolta dalla Corte suprema del Pakistan . Asia era stata accusata di aver insultato il profeta Maometto. Resta alta la tensione all'interno della società Pakistan a: il partitoTehreek-e- Pakistan Labbaik aveva già minacciato “conseguenze pericolose” se i giudici l’avessero dichiarata innocente.Continua a leggere

