Pakistan | Asia Bibi è libera | annullata condanna a morte per blasfemia

Pakistan - assolta Asia Bibi : era stata condannata a morte per blasfemia : La Corte Suprema del Pakistan ha assolto Asia Bibi , la donna cristiana che era stata condannata a morte per blasfemia nel 2010 e il cui caso aveva scatenato indignazione all'estero e violenze nel ...

