Otto domande su un mucchietto di ossa

Maltempo - piano neve ad Avezzano : domande delle ditte entro il 30 Ottobre : Il Comune di Avezzano (L’Aquila) avvia la ricerca di ditte per l’attuazione del piano neve. Con la pubblicazione del relativo avviso l’Ente ha infatti aperto, con scadenza al 30 ottobre, i termini per la presentazione delle relative manifestazioni di interesse da parte delle ditte che si occupano delle operazioni di sgombero neve e dello spargimento dei prodotti antigelo. Le domande dovranno essere presentate in Comune entro ...

Inps : domande sussidio di disoccupazione +6 - 5% in Otto mesi : Nel solo mese di agosto sono arrivate 114.925 richieste, lo si legge sull'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione - Crolla il numero delle ore di cassa integrazione. A settembre 2018 ne sono state ...

Esami di abilitazione commercialista - ingegnere - architetto : domande entro il 18 Ottobre : Chiamata alle armi per commercialisti, ingegneri e architetti: Si prepari chi vuole tentare l’Esame di abilitazione alla professione, perché il termine ultimo per presentare domanda è giovedì 18 ottobre 2018. Vediamo le modalità per presentare domanda di iscrizioni, a questi Esami di Stato, tentare di superare le prove ed ambire all’iscrizione al corrispondente Ordine professionale: Esame di abilitazione commercialista: le date delle prove La ...

ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA - Dal 15 Ottobre a cura di ACER al via le liquidazioni. Ammesse 748 domande : Interventi a sostegno delle famiglie in affitto con fondi 2017: pubblicate le graduatorie definitive 12-10-2018 / Giorno per giorno L'Amministrazione comunale informa che ACER Ferrara ha proceduto, su ...

La voce della Politica Bonus Gas - Cicala : ''Entro il 15 Ottobre pubblicate le nuove domande'' : Il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Val d'Agri, il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, esprime piena soddisfazione per una riunione fruttuosa e densa di argomenti, tra cui anche il tema ...

MotoGp – Valentino Rossi tra promesse e sorrisi : il DOttore risponde alle domande dei fan dal Dainese Store di Londra : Valentino Rossi sorridente e divertente: il Dottore risponde alle domande dei fan con un video collegamento da Tavullia La settimana scorsa, precisamente venerdì, Valentino Rossi è stato protagonista di una simpatica chiacchierata con un gruppo di fortunati fan. In collegamento dal quartier generale VR46 di Tavullia con lo Store Dainese di Londra, il Dottore ha risposto ad una serie di domande poste dai suoi fan. Dai problemi della Yamaha, ...

Lavorare ai seggi per le elezioni? Al via il 1° Ottobre le domande per iscriversi all'Albo : Inizia in questi giorni il periodo dell'anno nel quale è possibile presentare la propria domanda di iscrizione per entrare a far parte dell'Albo dei componenti di seggio Elettorale, tenuto presso ciascun Comune italiano, in modo da poter Lavorare durante le elezioni e referendum. La Legge n.95 del 1989, modificata dall’art. 9 della legge n.120 del 1999, prevede infatti che tale domanda vada depositata fra il 1° ottobre e il 30 novembre. Vediamo ...

Lavoro - domande cantieri di servizio a Modica : entro 1 Ottobre : Presentazione domande per i cantieri di servizio al Comune di Modica. Abilitato anche il protocollo di Frigintini. domande entro il 1 ottobre.

Concorso Aspal Sardegna 89 funzionari : domande entro il 1° Ottobre : È arrivato il Concorso Aspal Sardegna. L’Agenzia regionale per il lavoro ha infatti indetto un bando di Concorso per l’assunzione di 89 funzionari amministrativi. I profili cercati rientrano nella categoria D – livello retributivo D1 e i vincitori del Concorso firmeranno un contratto a tempo pieno e indeterminato. La domanda per partecipare al bando è fissata al 1° ottobre 2018 ed è possibile candidarsi a partire dal giorno 1 settembre ...

Concorsi Istituzioni Pubbliche : domande a settembre-Ottobre 2018 : Si segnala che diverse Istituzioni Pubbliche hanno indetto vari Concorsi pubblici [VIDEO], per l'assegnazione di numerosi posti riservati a personale specializzato, da accogliere presso differenti province e regioni italiane. Bandi di Concorso a settembre-ottobre 2018 L'Agenzia delle Entrate ha dato il via a nuove assunzioni obbligatorie, per il reclutamento di 5 unita' di profili fra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. ...

Concorsi Istituzioni Pubbliche : domande a settembre-Ottobre 2018 : Si segnala che diverse Istituzioni Pubbliche hanno indetto vari Concorsi pubblici, per l'assegnazione di numerosi posti riservati a personale specializzato, da accogliere presso differenti province e regioni italiane. ...Continua a leggere