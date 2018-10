Ossa sotto un palazzo del Vaticano Il giallo che può riaprire il caso Orlandi 

Maltempo - Italia sotto la pioggia : allerta rOssa in 6 regioni - scuole chiuse e disagi : Preoccupa l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia. Per oggi lunedì 29 ottobre la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per sei regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Sono attesi nubifragi e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Molte scuole restano chiuse.Continua a leggere

L’Asus ZenFone 6 della riscOssa : prime foto prototipi con fotocamera sotto il display : Sarà l'Asus ZenFone 6 lo smartphone della riscossa per il produttore asiatico? I primi prototipi in foto comparsi in queste ore e pubblicati dalla fonte GizChina, ci indicano una vera e propria rivoluzione nel design della prossima ammiraglia rispetto a tutti i modelli precedenti. Vediamone alcuni tratti salienti, in particolar modo riferiti al display. Premessa doverosa: trattandosi di prototipi, anche discordanti tra loro, non possiamo dare ...

MOssa ufficiosa per il Samsung Galaxy S10 : pronti per il lettore delle impronte sotto al display? : Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano nuove informazioni per quanto riguarda le probabili caratteristiche distintive che potrebbero fare la differenza con il nuovo top di gamma Android del 2019. Il mercato degli smartphone si è evoluto tanto in questi mesi, come abbiamo notato pochi giorni fa con i vari Huawei Mate 20, ragion per cui anche ...

MALTEMPO LIGURIA : ALLERTA ROssa A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)

Il sottosegretario M5S alla Difesa Tofalo indOssa mitra e mimetica «per capire cosa si prova» VIDEO : Il sottosegretario M5S alla Difesa Angelo Tofalo ha indossato mitra e mimetica «per capire cosa si prova». «Non si può parlare di equipaggiamento, se non...

Petrolio a Tempa ROssa sotto scacco : viaggio nel Texas d’Italia : Che cosa muove nella società lucana il colossale investimento della Total per estrarre centinaia di milioni di barili di Petrolio dal sottosuolo di Corleto Perticara, in provincia di Potenza. I movimenti di opposizione. Il ricatto occupazionale e l’eterno sud pieno di contraddizioni...

