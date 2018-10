Ossa in Nunziatura | sarebbe una donna

Emanuela Orlandi e Vaticano - primi esami sulle Ossa nella Nunziatura : sarebbero di uno scheletro di donna : Proseguono le indagini sui resti trovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po. La famiglia presenta un'istanza per conoscere le mosse della procura che ipotizza il reato di omicidio. Comparazioni del Dna con quello di Emanuela e di Mirella Gregori. La famiglia: «Ora vogliamo capire»

