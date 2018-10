Orlandi | nella Nunziatura  ossa forse di 2 persone video Mirella | l’altra scomparsa

Emanuela Orlandi - forse di due persone le ossa trovate nella Nunziatura vaticana : Potrebbero appartenere a due persone le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana, a Roma , e collegate forse al caso Emanuela Orlandi. Durante i lavori di ...

Trovate ossa nella sede della Nunziatura vaticana a Roma : potrebbero essere di Emanuela Orlandi : La Procura di Roma procede per omicidio in relazione al ritrovamento, avvenuto alcune ore fa, di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano, ma non in territorio del Vaticano. Si tratta della sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. L’autorità giudiziaria italiana ha disposto acc...