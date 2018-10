Omicidio Desirée | parla la mamma | Continuano ad abusare mia figlia anche ora che è

Omicidio Desiree : iniziati funerali a Cisterna di Latina : Cisterna di Latina – Sono appena iniziati a Cisterna di Latina i funerali di Desiree Mariottini, la giovane ragazza uccisa la settimana scorsa in uno stabile occupato in via dei Lucani a San Lorenzo, a Roma, dopo un stupro di gruppo. Le esequie si stanno tenendo nella chiesa di San Valentino. Ad attendere Desiree diverse centinaia di persone, tra cui tantissimi giovani e giovanissimi del luogo. Il feretro e’ stato accolto tra gli ...

Laura Boldrini denuncia Libero : "Mi dipinge come la mandante dell'Omicidio di Desirée" : "Desirée Mariottini, Laura Boldrini: le sue 'risorse' stuprano e uccidono, ma lei va all"attacco di Salvini". Laura Boldrini ha annunciato, via social, di aver pronta una denuncia nei confronti del quotidiano Libero, che ha così titolato nei suoi confronti.L'ex presidente della Camera dei deputati, infatti, scrive così su Facebook: "Per Libero, che mi dipinge come la mandante di questo crimine terribile, ho già pronta una denuncia. Per Libero e ...

Omicidio Desirée : i tifosi della sinistra adesso tentano di imbavagliare Salvini : Ha continuato Cecile Kyenge, che se la prende con chi 'tenta di strumentalizzare a proprio vantaggio, attraverso beceri tentativi di propaganda politica'. E, mentre il ministro dell'Interno invoca la ...

Roma - Omicidio Desirée : gip : "Le mentirono sul mix fatale". Indagini su rete pusher : Si indaga anche sulle persone che erano nello stabile di dei Lucani e che avrebbero visto la ragazza stare male e non chiamarono i soccorsi.

Omicidio di Desirée - si cerca un italiano : Sarebbe il pusher che ha fornito il mix di pasticche usate per stordire la ragazza prima della violenza di gruppo. I magistrati hanno raccolto anche la testimonianza di alcune donne -

Omicidio Desirée - lo schifo del branco : “Meglio lei morta che noi in galera” : Omicidio Desirée, lo schifo del branco a San Lorenzo: “Meglio lei morta che noi in galera” Il branco di spacciatori “con pervicacia, crudeltà e disinvoltura”, ha abusato di Desirée, senza “alcuna remora” e “giungendo al sacrificio del bene primario della vita”. È quanto si legge nell’ordinanza con sui la giudice Maria Paola Tomaselli ha convalidato i fermi dei tre indagati per lo stupro e ...

Vittorio Feltri sull’Omicidio di Desirèe - morta per colpa dei genitori e dei balordi spacciatori clandestini : Vittorio Feltri si sofferma sull’omicidio di Desirèe Mariottini e sul suo editoriale dice la sua, colpa dei genitori non solo degli spacciatori La loro colpa è quella di non aver vigilato sulla sedicenne. Di fatto la tesi di Feltri esposta nel suo editoriale su Libero di fatto è abbastanza semplice: la famiglia, con qualche attenzione in più sulla figlia, avrebbe potuto evitare che finissse tra le mani di un branco di clandestini senza ...

Omicidio Desirée - San Lorenzo diviso anche nei cortei. Gabrielli difende il prefetto le manifestazioni contrapposte di Forza Nuova e dell'Anpi : Cortei contrapposti di Forza Nuova e dell'Anpi, nessun incidente. Il capo della Polizia: "Questo caso non diventi l'icona di Roma. Il tema sicurezza è complesso, stop a polemiche sterili"

Uno degli accusati dell'Omicidio di Desirée : "Non l'ho neanche sfiorata - era una bambina" : "Non mi sarei mai permesso neanche di sfiorare Desirée perché si vedeva che era una bambina". A pronunciare queste parole - riportate dall'avvocato - è Alinno Chima, uno dei quattro accusati dell'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna Di Latina uccisa in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma. Uno degli altri fermati, Pina Tenga, ha invece scelto di non rispondere alle domande del ...

Desirée - al via gli interrogatori dei fermati : sono accusati di Omicidio - violenza sessuale e cessione di stupefacenti : sono iniziati da alcuni minuti nel carcere di Regina Coeli gli interrogatori di convalida e garanzia per i tre fermati a Roma in relazione all'omicidio di Desiree Mariottini. Si tratta di due ...