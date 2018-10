Olsen | ' Roma | a Firenze dobbiamo vincere e basta'

Roma - Olsen : “vogliamo tre punti con la Fiorentina” : “Mi aspetto una partita difficile, complicata contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo quasi un’intera settimana per poterla preparare con calma e al meglio. L’obiettivo è quello di tornare con i tre punti”. Così il portiere della Roma, Robin Olsen, in vista della trasferta con la Fiorentina in programma sabato. La squadra di Di Francesco, che oggi ha perso in allenamento il giovane terzino Luca Pellegrini ...

Roma - Olsen non fa rimpiangere Alisson : "Lavoro ogni giorno per essere all'altezza" : Robin Olsen, GETTY Era arrivato a Roma nello scetticismo generale, complice anche la pesante eredità da raccogliere di un gigante come Alisson. In soli tre mesi è riuscito a risalire la china ed a ...

Roma - Olsen : “Qui sto bene - voglio far dimenticare Alisson e vincere lo scudetto!” : Robin Olsen, portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano svedese Viasat. L’estremo difensore ha detto la sua sulla stagione in corso dei giallorossi. Olsen ha voluto ricordare Alisson, ex portiere della Roma, lanciando un forte messaggio ai Romani: “voglio provare a vincere lo scudetto e far dimenticare Alisson. Ma ormai non sento più […] L'articolo Roma, Olsen: “Qui sto bene, voglio far dimenticare ...

Roma - la specialità di Olsen : strizzare l'occhio alla fortuna : Il calcio di rigore spedito alle stelle dallo specialista Caputo, sabato sera a Empoli, è stato l'ultimo indizio. Prima c'era stato il gol annullato a Torino a Iago Falque, con la palla che gli era ...

Serie A - Roma-Lazio : Dzeko per interrompere il digiuno - Immobile non ha dimenticato Olsen : LEGGI IL SERVIZIO DI MASSIMO CECCHINI E STEFANO CIERI NELL'EDIZIONE ODIERNA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT Cecchini-Cieri

AlissOlsen salva la Roma dalla goleada. È colpa di Monchi - non paghi DiFra : Perché se sei costretto a mandare in campo un ragazzino e traslocare un virtuoso del ruolo di centrale come il campione del mondo vuol dire che sei nei guai seri. E soprattutto, vuol dire che chi ti ...

Tsunami Blanco : Una Roma nel caos evita la goleada grazie a Olsen e il Sempiterno De Rossi : Veramente poco da dire sulla partita che si è giocata nel tempio calcistico del Santiago Bernabeu, dove una Roma in confusione perde 3-0 e viene travolta completamente dalle “Merengues” campioni d’Europa, che non arrivano a vincere in goleada solo per una prova offensiva paradossalmente non eccezionale. La prima rete Madridista arriva su calcio di punizione verso la fine del primo tempo, con Isco che calcia alla perfezione battendo l’incolpevole ...