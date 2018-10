Olio d' oliva | necessario adeguare la normativa sul sistema sanzionatorio

Cartoceto Dop - Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva 2018 : Per i più piccoli, laboratori creativi e tanti spettacoli con gli artisti di strada, illusionisti e prestigiatori tra i quali il duo di Mago per Svago, domenica 4 e il magico mondo di Kalù Street ...

Trapani : arrestati due produttori di Olio d'oliva : Valle del Belice: arrestati due produttori di olio d’oliva per bancarotta fraudolenta. Operazione della Guardia di Finanza di Castelvetrano

La Sagra dell'Olio Extravergine d'Oliva a Ragalna - Date 2018 : Spettacoli, concerti e intrattenimenti incorniciano una speciale kermesse che affonda le proprie radici nel culto della terra e nel duro lavoro nei campi degli antenati, per i quali la Sagra dell'...

Olio d’oliva nemico del cancro all’intestino : L’Olio extravergine d’oliva è nemico del cancro all’intestino. Lo svela una ricerca che mette in luce il potere di questo alimento per contrastare e prevenire il tumore, grazie all’azione dell’acido oleico, che è in grado di controllare la proliferazione cellulare. Si tratta di una sostanza contenuta in grandi quantità nell’Olio extravergine d’oliva, le cui proprietà sono state analizzate da un team di ...

Scoperta nell’Olio extravergine d’oliva italiano la sostanza che combatte e e previene i tumori intestinali : “Risultato straordinario” : “I risultati strabilianti dello studio sostenuto dall’Airc e condotto dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari testimoniano come il consumo quotidiano di olio extravergine d’oliva italiano sia un toccasana per la vita di tutti noi: per questo abbiamo il dovere di tutelare sempre questo importantissimo prodotto”. È molto soddisfatto il Presidente di ITALIA OLIVICOLA, la prima organizzazione dell’olivicoltura italiana, ...

Salute : l’Olio d’oliva contrasta i tumori intestinali : Il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva aiuta a prevenire e combattere i tumori intestinali. La scoperta si deve al gruppo di ricerca di Antonio Moschetta dell’Universita’ degli Studi di Bari, grazie a uno studio sostenuto dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Gastroenterology. “L’olio extravergine di oliva – spiega Moschetta ...

Pan'Olio - a Panicale il festival dell'Olio extravergine di oliva del Trasimeno : Durante la due giorni di Panicale, autentico scrigno dell'Umbria, sarà possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, ...

Dal 26 ottobre Flumeri diventa capitale dell'Olio d'oliva del Sud : Roma, 19 ott., askanews, - Promuovere la cultura dell'olio extravergine di oliva, valorizzare un territorio d'eccellenza che dà vita a cultivar di grande gusto e straordinaria qualità, mettere in rete ...

Olio extravergine di oliva a meno di 4 euro? I produttori : 'E' manipolato' : ... la nuova organizzazione che unisce il 50% dei produttori italiani, nata dalla fusione di Cno e Unasco e presentata in una manifestazione con diversi rappresentanti del governo e del mondo agricolo. '...

Olio d’oliva - maltempo ed emergenze fitosanitarie : crolla la produzione - -50% rispetto allo scorso anno : “Non sarà una campagna olearia semplice per gli olivicoltori italiani“: in base all’indagine eseguita dagli osservatori di mercato di ITALIA OLIVICOLA nell’ultima settimana di settembre, infatti, “emerge una previsione di produzione di poco superiore alle 215.000 tonnellate di Olio a livello nazionale, esattamente il 50% in meno rispetto alle quasi 430.000 tonnellate dello scorso anno. A incidere sulla campagna olivicola ...