Oggi saranno nominati i nuovi direttori dei Tg della Rai I nomi scelti dal governo | e

agi

: Il 10 tour si arricchirà di altre 4 date! 10 aprile, Padova - seconda data 7 maggio, Napoli - seconda data 10 magg… - AmorosoOF : Il 10 tour si arricchirà di altre 4 date! 10 aprile, Padova - seconda data 7 maggio, Napoli - seconda data 10 magg… - Linkiesta : 6,2 milioni di persone in meno da qui al 2065, aspettativa di vita in crescita fino ai 90 anni, culle sempre più vu… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ??| Oggi #VeniceMarathon caratterizzata dall'#AcquaAlta ? Foto di Marco Contessa, che ringrazia… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Tutte risorse interne: è la novità dellene per le direzioni dei Tg ed anche del Giornale radio che questo Cda Rai è chiamato a votaredall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Sono Giuseppe Carboni per il Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2, Giuseppina Paterniti per il Tg3, Alessandro Casarin per la Tgr, Luca Mazzà per il giornale radio. Era stato lasciato intuire sin dall'inizio del mandato dai vertici di viale Mazzini che l'orientamento sarebbe stato questo, a meno di clamorose difficoltà, e alla fine la soluzione è stata coerente con quell'idea. Giuseppe Carboni, indicato per il Tg1, è un caporedattore del Tg2 ma ha anche un passato professionale allo stesso Tg1, ed ha seguito sin dall'inizio il cammino del movimento pentastellato, e proprio da M5s è venuta la spinta maggiore sul suo ...