Offerta americana non vincolante per Alitalia | la Delta Airlines

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Tre pretendenti si sono fatti avanti per l'acquisto di: Fs, gli inglesi di EasyJet e gli americani dicon un'non. La partita, tuttavia, si preannuncia ancora lunga e condizionata a una fitta serie di eventi tutti da costruire. L'delle Ferrovie, che gioca il ruolo di pivot dell'operazione, è subordinata infatti una seconda fase di "due diligence" (confirmatory due diligence). Il gruppo chiede almeno tre mesi in più per costruire una newco, individuare un partner stategico e stilare un piano industriale. Insomma, ci sono molte pedine da mettere a posto, e tutte contemporaneamente. Il modello potrebbe essere simile a quello attuato da Cai, che cominciò con una cordata italiana a cui poi si aggiunse un big come Air France. Per tutelarsi, tuttavia, le Ferrovie avrebbero indicato che, qualora non si configurasse questo ...