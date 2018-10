Obsolescenza programmata | Samsung ricorre in appello contro AGCM

Apple e Samsung condannate per Obsolescenza programmata : scopri se il tuo smartphone è soggetto a invecchiamento precoce : Apple e Samsung condannate per obsolescenza programmata: scopri se il tuo smartphone è soggetto a invecchiamento precoce

L’Obsolescenza programmata esiste davvero? : Un manifesto vintage contro l’obsolescenza programmata. L’Antitrust, la settimana scorsa, ha punito Samsung e Apple per la cosiddetta obsolescenza programmata. Cioè, in soldoni, per aver indotto i loro utenti a installare nuove versioni dei sistemi operativi dei loro dispositivi in modelli vecchi che, a causa dell’aggiornamento, pativano prestazioni peggiori. Senza scendere nel contesto legale della faccenda, è il caso di chiarire se ...

Questione Obsolescenza programmata con Apple e Samsung trattata da Le Iene : quali rimedi? : Torna attuale una Questione come quella relativa all'obsolescenza programmata, con una recente sentenza che ha messo seriamente in discussione l'immagine di due autentici colosso come Apple e Samsung. Dopo aver preso in esame la presa di posizione di quest'ultima con un apposito articolo, tocca tornare nuovamente sull'argomento, in quanto ieri la nota trasmissione televisiva "Le Iene" ha deciso di affrontare la vicenda. Come sempre accade in ...

Tweet al vetriolo di Huawei verso la “banda” dell’Obsolescenza programmata : Un assist a cui Huawei non ha saputo resistere quello fornito dall'AGCM, che ha sanzionato Samsung ed Apple per obsolescenza programmata L'articolo Tweet al vetriolo di Huawei verso la “banda” dell’obsolescenza programmata proviene da TuttoAndroid.

Stoccata Huawei ad Apple e Samsung per l'Obsolescenza programmata : mai come i rivali : Niente male la Stoccata di Huawei ad Apple e Samsung sui social. Il produttore cinese non ha mancato di sfruttare a suo favore un fatto di 'cronaca' recente come la multa inflitta ai due rivali in Italia dall'Antitrust per l'accuso di obsolescenza programmata dei device. Il tutto chiarendo naturalmente le differenze tra il suo modo di ...

Obsolescenza programmata - sette motivi per cui l’Italia ha fatto bene a multare Apple : Il garante italiano dei consumatori ha imposto una sanzione di 10 milioni alla Apple e cinque milioni a Samsung. L’Antitrust si è avvalsa del Nucleo speciale della Guardia di Finanza per svolgere un’indagine sulla pratica dell’Obsolescenza programmata. L’indagine ha accertato che entrambi i colossi hanno indotto i consumatori ad aggiornare il firmware dei rispettivi smartphone causando gravi disfunzioni e riduzioni nelle ...

AGCOM multa Samsung e Apple per Obsolescenza programmata : Da Wikipedia: L' obsolescenza programmata o pianificata in economia industriale è una strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo ...

Obsolescenza programmata degli aggiornamenti : Samsung replica così : Risale a ieri la notizia della condanna inflitta dall'AGCOM a Samsung e Apple per l'esercitazione dell'Obsolescenza programmata (una pratica commerciale scorretta che si basa sulla somministrazione di specifici aggiornamenti volti a rallentare appositamente il dispositivo per indurre il cliente ad acquistarne uno nuovo, magari anche più costoso). Le multe cui dovranno fare le due aziende sono rispettivamente di 5 e 10 milioni di euro. In ...

Anti-trust contro l’Obsolescenza programmata. Ma il problema è anche della politica : La recente sentenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha sanzionato Apple e Samsung per “obsolescenza programmata”, è effettivamente una decisione che appare storica, visto che ha riconosciuto che le due aziende “hanno indotto i consumatori ad installare aggiornamenti su dispositivi che non erano in grado di supportarli” e pertanto, in virtù dell’asimmetria informativa naturalmente esistente tra produttore e consumatore ...

Obsolescenza programmata : Apple e Samsung condannate dall'AGCM : Tanto tuonò che alla fine piovve. Ne avevamo già parlato qui qualche tempo fa e oggi è arrivata, dopo mesi di indagine da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, una maxi-multa per Apple e Samsung (10 e 5 milioni di euro, rispettivamente) per pratiche commerciali scorrette. P

L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone". Prima condanna al mondo sulla Obsolescenza programmata : Ed è la Prima decisione al mondo che colpisce la 'obsolescenza programmata' per la quale Apple, ad esempio, deve rispondere davanti ai tribunali francesi. Dallo smartphone alla lavatrice: ecco cos'è ...