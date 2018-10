Nuovi Mac mini e MacBook Air | meglio tardi che mai

Apple : Nuovi iPad a tutto schermo - MacMini più potenti e display retina per Macbook Air : Oggi a New York, alle 15:00 ora italiana, Apple ha presentato un nuovo Macbook Air, tutto ridisegnato e il nuovo Mac Mini. Novita' anche per la categoria iPad, dove viene introdotto il nuovo iPad Pro mantenendo però il vecchio desing. Macbook Air 2018 Il keynote si apre proprio con la presentazione del nuovo Macbook Air, il notebook che ''ha cambiato l'industria'' dice Cook. Tra le novita' più importanti di questo nuovo portatile è lo schermo, ...

Nuovi MacBook Air - Mac Mini e iPad Pro. Più potenti e versatili. Evoluzione più che rivoluzione : Apple poche ore fa ha presentato a New York i Nuovi MacBook Air, Mac Mini e iPad Pro. La parola d’ordine è “creatività”, quella che si respira alla Brooklyn Academy of Music dove si è tenuta la conferenza. MacBook Air 2018 Il nuovo MacBook Air edizione 2018 è un’Evoluzione (più che una rivoluzione) della famiglia di ultra-portatili Apple. Lo schermo LCD Retina – tecnologia per altro già integrata sugli iPhone e altri Mac ...

Nuovi iPad Pro - MacBook Air - Mac Mini : le novità Apple 2018 : Dopo l’arrivo di iPhone XS – destinato a riscrivere la storia degli smartphone nel corso dei prossimi anni – Apple vuole dare una scossa anche al mondo dei computer portatili. Bloccati in una spirale discendente dalla morsa dei tablet e dei convertibili 2-in-1, la Mela ha pensato bene di provare a rovesciare il tavolo, attaccando la concorrenza con due fronti aperti: innanzitutto con il nuovo MacBook Air, il portatile entry-level di ...

I Nuovi iPad e Mac - in tempo reale : In diretta dall'evento Apple del 30 ottobreNew York – Ormai ci siamo: l’evento newyorkese di lancio dei nuovi iPad Pro anticipato nei giorni scorsi da Apple sta per iniziare, e lo seguiremo sia via social (sugli account Instagram e Facebook di Wired Italia) direttamente dagli Stati Uniti, sia in queste pagine. Si tratta del secondo appuntamento fissato dalla casa di Cupertino nel giro di poche settimane, dopo quello organizzato a ...

Cosa dobbiamo aspettarci dai Nuovi iPad Pro e MacBook Air : Apple ha fissato un nuovo evento il 30 ottobre. Come al solito, le indiscrezioni hanno svelato molto di quello che arriverà. Anche potrebbero non mancare alcune sorprese: alcuni dispositivi, infatti, ...