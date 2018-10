Nuoto | Santo Condorelli pronto a gareggiare per l’Italia Possibile la sua partecipazione

oasport

: #nuoto Santo #Condorelli pronto a gareggiare per l'Italia. L'italo-canadese potrebbe essere al via dei Mondiali in… - OA_Sport : #nuoto Santo #Condorelli pronto a gareggiare per l'Italia. L'italo-canadese potrebbe essere al via dei Mondiali in… - ricettefv : @paola66636091 @tmsbold @francescoseghez Santo cielo, parlare con lei è come tentare di spiegare il nuoto sincroniz… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) I piani della Nazionale italiana disono sempre molto ambiziosi e detto del ritorno nei 200 stile libero di Federica Pellegrini, quantomeno in manifestazioni nazionali (per ora), un altro asso potrebbe spuntare dal mazzo azzurro. Ci riferiamo all’italo-canadese. Il 23enne nordamericano, quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 e con un personale da 47″88 nei 100 stile libero, potrebbe infatti essere il tassello mancante della nostra 4×100 sl. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le pratiche burocratiche percon i colori dell’Italia sarebbero in dirittura d’arrivo e sedovesse ottenere nei prossimi meeting il tempo di qualificazione potremmo vederlo già ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre. Qualora, infatti,dovesse entrare a far parte della selezione ...