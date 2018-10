Nuoto | il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 sl Le possibili avversarie sulla strada

oasport

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La notizia è nota:torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E cosìci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in quelle quattro vasche ha regalato tante emozioni: diverse sono da ricordare, alcune non altrettanto memorabili. Ma lo sport è come la vita: si sale e si scende e lei, forte delle sue convinzioni e delle proprie idee, non vuol lasciare la piscina come si era paventato alcune settimane fa. Le motivazioni sono intatte e dunque non è neanche da escludere che nei prossimi eventi internazionali la campionessa nostrana sia sui blocchetti dei 200 sl. Secondo ...