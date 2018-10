Nokia 3 | Nokia 5 e Nokia 6 riceveranno presto Android 9 Pie

Nokia 7 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di ottobre : Nokia 7 Plus riceve un nuovo aggiornamento software che integra le patch di sicurezza di ottobre 2018. L'update è in rollout e disponibile via OTA. L'articolo Nokia 7 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Possessori di Nokia 6.1 preparatevi : arriva ufficialmente Android Pie! : ... può dire di aver fatto centro : dopo Nokia 7 Plus , anche Nokia 6.1 riceve ufficialmente Android Pie attestandosi tra i primi dispositivi al mondo non Pixel a ricevere l'ultima versione del ...

Nokia 6.1 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie : Nokia 6.1 sta ricevendo in queste ore l'aggiornamento ufficiale e stabile all'ultima versione del robottino, Android 9 Pie. L'articolo Nokia 6.1 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus - 8 - 6.1 e 6.1 Plus (download APK) : La Modalità Night Sight di Google sta già "girando" su vari smartphone e nelle scorse ore all'elenco dei modelli supportati si sono aggiunti i Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus L'articolo Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Nokia fornisce consigli preziosi per gli utenti in vacanza : Viviamo in un epoca in cui, oltre alla protezione fisica di noi stessi, dobbiamo pensare anche alla protezione dei nostri dati informatici. Il 2018, d’altronde, si è confermato essere l’anno della crescita e dell’affermarsi della leggi di più...

POCOPHONE F1 - Xiaomi Mi Note 3 - Motorola Moto G6 - Nokia 6.1 e Samsung Galaxy Ace 4 : modding - ce n’è per tutti : Android 9 Pie è fuori da un po' e sono diversi i produttori che hanno provveduto ad aggiornare gli smartphone della propria line-up L'articolo POCOPHONE F1, Xiaomi Mi Note 3, Motorola Moto G6, Nokia 6.1 e Samsung Galaxy Ace 4: modding, ce n’è per tutti proviene da TuttoAndroid.

Nokia si appresta a lanciare due caricabatterie wireless e a rilasciare Android 9 Pie per Nokia 6.1 Plus : Nokia si prepara a lanciare due caricabatterie wireless, probabilmente con l'obiettivo di conquistare una fetta di un mercato in crescita L'articolo Nokia si appresta a lanciare due caricabatterie wireless e a rilasciare Android 9 Pie per Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Nokia potrebbe lanciare un nuovo “banana phone” 4G : HMD Global non vende soltanto smartphone targati Nokia ma anche feature phone e, stando alle ultime indiscrezioni, si starebbe preparando a lanciare un nuovo modello con connettività 4G.Nel corso di un’intervista rilascia a DNA India, Ajey Mehta, vice presidente e responsabile nazionale per il Paese asiatico, ha dichiarato che il produttore sta “valutando la possibilità di lanciare un telefono con funzionalità 4G a prezzi accessibili”.

Anche Nokia 6.1 Plus ottiene Digital Wellbeing e si scarica dal Play Store : L'applicazione Digital Wellbeing nelle scorse ore è sbarcata Anche sul Nokia 6.1 Plus. Ecco come fare per scaricarla ed installarla dal Play Store L'articolo Anche Nokia 6.1 Plus ottiene Digital Wellbeing e si scarica dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 si appresta a ricevere Android 9 Pie : Nokia 6.1 riceverà a breve l'aggiornamento ad Android 9 Pie senza bisogno di una fase di beta testing: arriverà direttamente la versione stabile. L'articolo Nokia 6.1 si appresta a ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Fuori dalla Cina Nokia X7 verrà commercializzato come Nokia 8.1. A darne certezza è HMD : Nokia 8.1 dovrebbe esordire sui mercati internazionali nel periodo appena precedente le festività natalizie L'articolo Fuori dalla Cina Nokia X7 verrà commercializzato come Nokia 8.1. A darne certezza è HMD proviene da TuttoAndroid.

Il Nokia 8.1 potrebbe essere molto simile al Nokia 7.1 Plus : Tra gli smartphone che HMD Global si appresta a lanciare troviamo anche il Nokia 8.1, che è apparso nel database di Geekbench L'articolo Il Nokia 8.1 potrebbe essere molto simile al Nokia 7.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi A2 - Google Pixel 2 XL - Huawei P20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di Nokia 8 Sirocco sfiora quella di iPhone 7 su DxOMark : Lo staff di DxOMark ha pubblicato il punteggio ottenuto dalla fotocamera dell'attuale modello top di gamma di HMD Global, ovvero il Nokia 8 Sirocco L'articolo La fotocamera di Nokia 8 Sirocco sfiora quella di iPhone 7 su DxOMark proviene da TuttoAndroid.