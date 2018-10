Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3 Anzi | potrebbero arrivare in ritardo

Nuova Dacia Duster GPL : debutta il SUV più conveNiente d’Europa [FOTO e PREZZO] : La Duster allarga la propria offerta con l’introduzione di una variante bifuel proposta ad un prezzo imbattibile La Nuova Dacia Duster introduce il primo motore GPL Euro6DTemp del Gruppo Renault. Con questa new entry, Dacia arricchisce e completa l’offerta per consentire ancora una volta una scelta libera da compromessi: tutto il piacere di guida senza rinunciare all’economia del GPL. Alimentato da un motore 1.6 litri da 115 CV con ...

Caso Cucchi - Nistri promette : 'Niente più divisa ai carabinieri che hanno sbagliato' : Il comandante generale sulla linea della fermezza, ribadisce come sia doverosa una sincera assunzione di responsabilità. 'Sono le parole che un cittadino perbene vuole sentire' commenta Ilaria Cucchi -...

GFVip - la Provvedi a Corona : ‘Da me non avrai più Niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Maurizio Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso ...

Astronomia : Niente più lampioni nelle città - nel 2020 sarà lanciata la prima della ‘lune artificiali’ che illumineranno la Terra : In Cina è quasi tutto pronto per il lancio della ‘luna artificiale‘ previsto per il 2020. L’intento è quello di riuscire a sfruttare il riflesso della luce del sole per togliere l’illuminazione pubblica, risparmiando così energia elettrica. A Chengdu, nella provincia sud-occidentale di Sichuan, gli scienziati stanno lavorando al progetto di “illuminazione satellitare” con satelliti che saranno ...

“Sono rovinato - non ho più Niente”. Il dramma dell’amato comico della tv : Per anni ha fatto parte di quella squadra di matti che era ‘Mai dire gol’, risate, divertimento ma anche soldi e successo, aveva tutto Marco Milano che si era fatto conoscere con la maschera di Mandi Mandi. Grande comico tra i grandi. Tra Aldo, Giovanni e Giacomo, Michele Foresta e Teo Teocoli. Per anni ha imperversato in televisione poi, all’improvviso, è scomparso da radar. La fortuna gli ha voltato le spalle. E, complice un periodo nerissimo, ...

Imprenditore ritrovato in Scozia : Salvatore non parla più italiano e non ricorda Niente : Salvatore Mannino, l'Imprenditore 52enne scomparso nel Pisano senza nessun apparente motivo a settembre e ritrovato in stato confusionale in Scozia, non ricorda più nulla del suo passato. Non sa il suo nome e di avere una famiglia, non ha riconosciuto i familiari e non sa nemmeno più parlare l'italiano.Continua a leggere

Niente più notch dal 2019 : Ice universe mostra alcuni prototipi (FOTO) : Che il notch piaccia a pochi è cosa ormai risaputa: quel che ancora non sapevamo è che probabilmente l'antiestetica tacca nera, che deturpa lo stile del frontale di alcuni tra i maggiori smartphone attuali, potrebbe essere destinato ad andare presto in pensione, dopo una parentesi non proprio fortunatissima (proprio in questi giorni vi avevamo parlato di un'applicazione utile a nascondere il notch, senza per questo rinunciare a buona parte della ...

Rallycross - Peugeot ha deciso : dal 2019 Niente più Mondiale : I feel really sorry for all my friends at Peugeot Sport, I send all of you all the love I have We will get thru this, and come out stronger! Now it's a big challenge to be on the grid 2019, but we ...

Niente più ritardi per bollo auto e moto - da oggi si pagano con Satispay : Da oggi è possibile pagare il bollo auto e moto direttamente da Satispay e dal nostro smartphone Android. La sezione dei servizi si arricchisce di questa nuova funzionalità dedicata a tutte le regioni d'Italia. L'articolo Niente più ritardi per bollo auto e moto, da oggi si pagano con Satispay proviene da TuttoAndroid.

Gf Vip - Stefano Sala cotto di Benedetta Mazza? Lui ammette : “Non non capisco più Niente” : Stefano Sala sempre più confuso: al Grande Fratello Vip Benedetta Mazza lo mette in crisi Il feeling sempre più forte con Benedetta Mazza sta mettendo in crisi Stefano Sala negli ultimi giorni al Gf Vip. Pur essendo fidanzato, infatti, il gieffino oggi in confessionale ha raccontato di essere al momento molto confuso e di stare pensando […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala cotto di Benedetta Mazza? Lui ammette: “Non non capisco più ...

Gianmaria Testa - oggi avresti compiuto 60 anni. E - lo so - avresti fatto finta di Niente : Lo so, avresti fatto finta di niente, avresti sorriso piano a tutti quelli che ti avrebbero fatto gli auguri, abbassando un po’ la Testa, come per dire “va beh, dai”. Ma 60 anni sono importanti Gianmaria, “Si, ma esageruma nen”. E saresti scivolato via da ogni clamore, da ogni voglia di notizia. Perché va bene essere famoso sul palco, quando fai il tuo lavoro, ma nella vita, no, lasciatemi tranquillo. La mia voce, la mia musica sono per il ...

Non più conveNiente la portabilità da Vodafone a ho. Mobile? Costo di attivazione raddoppiato : Una mossa severe ma in fin dei conti attesa: la portabilità da Vodafone a ho. Mobile prevede un nuovo Costo, di certo molto meno conveniente per chi, dall'operatore rosso storico decide di passare a quello controllato e low-cost presentato in questa estate. I passaggi tra i due vettori vengono fortemente inibiti in queste ore e la strategia di evitare migrazioni "in casa" appare abbastanza evidente. Come sottolineato sul sito Ho Mobile e ...