Niccolò Bettarini in tribunale Chiesti 10 anni per i ragazzi accusati dell' aggressione

Il pm chiede condanne a 10 anni per i quattro aggressori di Niccolò Bettarini : Il pm nell'udienza a porte chiuse davanti al gup Guido Salvini, da quanto si è saputo, ha ricostruito quella che ha definito una "brutale aggressione", prima di chiedere le condanne per tutti a 15 anni (ridotte a 10 anni per lo sconto di un terzo del rito abbreviato) e ha spiegato che è ancora aperta, invece, l'inchiesta per individuare gli altri presunti responsabili del tentato omicidio.Due degli imputati hanno depositato oggi ...