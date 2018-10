New York | senza freni Fleetcor Technologies

New York : peggiora Abercrombie & Fitch : Si muove in profondo rosso la società americana dell'abbigliamento giovanile , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,76% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Maratona New York 2018 : quanto costa iscriversi e partecipare? Tutte le regole : Il tuo sogno è quello di partecipare alla Maratona di New York? Vorresti cimentarti con la 42 km più prestigiosa e importante del mondo? Ti piacerebbe correre per le strade della Grande Mela, dal Ponte di Verrazzano a Central Park passando per il Queens e il Bronx, tra i tanti saliscendi di uno dei tracciati più impegnativi? Domenica 4 novembre si correrà l’edizione 2018 e le liste di iscrizione sono già chiuse da un tempo, bisogna ...

Alla Maratona di New York - con gli atleti speciali : Correre la Maratona di New York legati a chi ti sta davanti non è difficile come sembra. Non per Lorenzo o per Gigi. I due atleti con disabilità visive dicono che è uno stimolo in più. E le loro guide confermano, anzi aggiungono che forse è più complicato per loro, mantenere il passo. Lorenzo Bertanza ha 51 anni e vive a Gussago con moglie e figli. Pratica la corsa da alcuni anni e correrà insieme ...

Diretta Maratona di New York : domenica in chiaro sulla Rai - in streaming su RaiPlay : Oltre 50.000 runners sono attesi al via della Maratona di New York 2018 che si correrà domenica 4 novembre. Attraversando come sempre i cinque distretti della Grande Mela, dal Ponte Giovanni da Verrazzano a Central Park, in un percorso confermatissimo e mai troppo semplice caratterizzato com’è da continui saliscendi soprattutto concentrati nella parte finale del tracciato di gara, ad iniziare dal km 25 con il temuto passaggio sul Ponte di ...

Maratona New York 2018 : tutti i vip presenti. Quante stelle tra attori - ex sportivi - modelle : La Maratona di New York 2018 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti che si presenteranno al via sul Ponte di Verrazzano, pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense, domenica 4 novembre andranno in scena come sempre tante corse nella corsa: i ...

Pioggia di acquisti sulla Borsa di New York : Sul fronte macroeconomico, a ottobre, gli statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull'economia , sorprendendo gli analisti. Continuano a crescere i prezzi delle case statunitensi , anche se a ...

New York : sviluppi positivi per Martin Marietta Materials : Brillante rialzo per Martin Marietta Materials , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,70%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Martin ...

New York : luce verde per Scana : Protagonista Scana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,94%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : accelera Akamai Technologies : Grande giornata per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che sta mettendo a segno un rialzo del 16,57%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra ...

A New York corre Movado : Seduta decisamente positiva per la big statunitense degli orologi di lusso , che tratta in rialzo del 3,38%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York : scatto rialzista per Vulcan Materials : Ottima performance per Vulcan Materials , che scambia in rialzo del 13,16%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vulcan Materials più ...

New York : pioggia di acquisti su Nordstrom : Effervescente il retailer del lusso statunitense , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordstrom evidenzia un ...

Il tour più curioso di New York ha una dama vittoriana come guida : Il fascino del mare tra le strade di New York, in un tour guidato da Madame Morbid, tra crimini e fantasmi, cronaca e leggende. Sono innumerevoli i modi in cui un turista può muoversi attraverso le strade di New York . Dalla famosa metropolitana, al centro di celebri scene cinematografiche, fino ai taxi, ...

Maratona New York 2018 : si corre domenica 4 novembre. L’orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Maratona di New York 2018 si correrà domenica 4 novembre rispettando la tradizione che prevede che la 42 km più celebre e prestigiosa del mondo si disputi la prima domenica del mese. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della Grande Mela dove oltre 50000 podisti si cimenteranno in una prova emozionante e coinvolgente cercando di arrivare al traguardo per la gloria. Ci sarà naturalmente grande battaglia anche per la vittoria tra i ...