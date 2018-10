Neonati senza braccia | è allarme in Francia | sono già 18 i casi in pochi anni | avviata

meteoweb.eu

: In Francia altri 11 casi di neonati senza braccia: avviata una nuova indagine - Corriere : In Francia altri 11 casi di neonati senza braccia: avviata una nuova indagine - Andgasperini : Neonati senza braccia, altri 11 casi in Francia: il governo avvia un'inchiesta - transnazionale : Francia, inchiesta su neonati senza arti #spaziotransnazionale informa -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) E’ attualmente in corso un’inchiesta nazionale insul caso dei. A riferirlo alla stampa è stato il direttore generale dell’agenzia per la Salute pubblica, Francois Bourdillon. Il ministro della Salute, Agnès Buzyn, ha per ora precisato che i primi risultati dell’inchiesta arriveranno non prima del 31 gennaio 2019. Ad oggi18 iconclamati di bambini venuti alla lucein alcune zone della, in particolare nel dipartimento dell’Ain. Gli ultimi undicihanno portato ad una situazione di vero e proprio, soprattutto nelle regioni colpite, e hanno reso indispensabile la necessità di compiere analisi approfondite. Di questi ultimidei quali si è dato notizia solo ieri,nati nel giro di quattroe vanno ad aggiungersi ai sette già identificati nello stesso dipartimento ...