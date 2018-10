Nel partito di Berlusconi sono le donne a comandare 

lastampa

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Quando due sere fa il Cavaliere ha sbalordito tutti, e ha intimato a Salvini di rompere coi Cinquestelle «sennò andremo alle elezioni da soli», non si è trattato di uno sbalzo d’umore passeggero come altre volte in passato. Silvio ha lanciato l’altolà alla Lega perché, dopo tanti tentennamenti, s’è convinto che «chi pecora si fa il lupo se la mangi...