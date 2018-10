’Ndrangheta : l’ex Juve Iaquinta condannato a 2 anni - 19 per il padre Giuseppe : l’ex attaccante della Juventus e dell’Italia campione del mondo nel 2006 è uscito dall’aula gridando «Vergogna, ridicoli» durante la lettura della sentenza

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosca di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosa di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

TPF : chiesti 4 anni di reclusione per presunto membro 'Ndrangheta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

‘Ndrangheta - 16 anni di carcere a Rocco Barbaro : boss di Platì - gestiva un bar in centro a Milano. Era latitante fino al 2017 : Sedici anni di carcere a Rocco Barbaro. L’esponente del clan Barbaro-Papalia di Platì, 53 anni, ritenuto il reggente della “lombarda” (la struttura di vertice della ‘ndrangheta in Lombardia) è stato condannato per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni dal Tribunale di Milano. Secondo i giudici dell’ottava sezione penale, ‘U sparitu (così chiamato per la sua latitanza durata due anni) gestiva, ...

'Ndrangheta a Milano : condannato a 16 anni il boss Rocco Barbaro : Chiuso in primo grado il processo sul bar Vecchia Milano di corso Europa, controllato dalla 'Ndrangheta

‘Ndrangheta - condannato a 16 anni arrestato mentre lavorava nel cantiere della metro a Sesto San Giovanni : Era condannato per appartanenza alla ‘ndrangheta ma lavorava come operaio in un cantiere della metropolitana. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato Ferdinando Paparotto, un 54enne destinatario di ordine di carcerazione emessa dal tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Era condannato in primo grado a 16 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. I militari lo hanno rintracciato in un cantiere della ...

Tiberio - Enza e 40 anni di lotta all''ndrangheta : 'La giustizia non ci aiuta - rischiamo di chiudere' : La criminalità organizzata li ha colpiti più volte per il loro rifiuto a pagare il pizzo: minacce, incendi dolosi al loro negozio e perfino un tentato omicidio. Questa la storia di Tiberio Bentivoglio ...

'Ndrangheta - Reggio Calabria : commercianti lottano da 26 anni contro la criminalità ma oggi rischiano di chiudere : La criminalità organizzata li ha colpiti più volte per il loro rifiuto a pagare il pizzo: minacce, incendi dolosi al loro negozio e perfino un tentato omicidio. Questa la storia di Tiberio Bentivoglio ...

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro continua : 'La 'ndrangheta fa più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...