' Ndrangheta | l' ex Juve Iaquinta condannato a due anni

’Ndrangheta : l’ex Juve Iaquinta condannato a 2 anni - 19 per il padre Giuseppe : l’ex attaccante della Juventus e dell’Italia campione del mondo nel 2006 è uscito dall’aula gridando «Vergogna, ridicoli» durante la lettura della sentenza

'Ndrangheta-Juventus : incredibile scoop di Report - intervista in esclusiva dell'ex compagna di Raffaello Bucci - l'ultras suicidatosi : Graziella Bernardis, l'ex compagna di Raffaello Bucci, ex ultras e dipendente della Juventus suicidatosi durante l'indagine Alto Piemonte, racconta in esclusiva a Report quello che Bucci gli avrebbe raccontato i giorni precedenti il derby del febbraio 2014.

‘Ndrangheta-Juventus - nuove intercettazioni shock di Report : “Agnelli chieda scusa” [VIDEO] : Prosegue l’inchiesta di Report sulla Juventus e su presunti sodali della ‘ndrangheta che gestivano la curva bianconera. Dopo la puntata di lunedì scorso con varie intercettazioni piccanti, questa sera altre rivelazioni nel programma di Rai Tre. “Non mi venire allo stadio a fare stare zitta la curva al derby e devo sentire i bovini cantare! Mi stanno sul c…”. I bovini sono i tifosi del Torino e la voce è ...

‘Ndrangheta-Juventus - Giorgetti duro : “reagiremo a ricatti e violenze negli stadi : Ha destato enorme scalpore il servizio di lunedì sera della trasmissione “Report“, dove si è delineato l’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo, Giancarlo Giorgetti, spiega come intende reagire il Governo. “Il ministro Salvini ha cominciato a dare qualche segnale, a ...

‘Ndrangheta-Juventus - i tifosi del Torino durissimi : “non vogliamo Agnelli allo stadio” : allo stadio Grande Torino, per il derby del 15 dicembre, non vogliono in tribuna il presidente della Juve, Andrea Agnelli, e il security manager Alessandro D’Angelo. Dopo il servizio della trasmissione Report sui rapporti tra tifoseria organizzata, dirigenza bianconera e ‘ndranghetisti, i tifosi del Torino iscritti al forum ‘Sempre forza Torino’ hanno inviato una lettera a Urbano Cairo. “Sarebbe non solo ...

I tentacoli della ‘Ndrangheta sulla Juventus : dopo la puntata di Report si muove la procura Figc : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di ieri, sui rapporto tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, la procura della Figc potrebbe chiedere copia della registrazione del programma e aprire un’istruttoria per valutare la violazione del codice di giustizia sportiva da parte della dirigenza bianconera. Già nei mesi scorsi, alla luce delle rivelazioni ...

