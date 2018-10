' Ndrangheta | 2 anni a Iaquinta

Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni nel processo «’Ndrangheta Emilia» - 19 per il padre Giuseppe : L’ex attaccante della Juventus e dell’Italia campione del mondo nel 2006 è uscito dall’aula gridando «Vergogna, ridicoli» durante la lettura della sentenza

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosca di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

