N' drangheta | 125 condanne nel processo Aemilia | due anni a Vincenzo Iaquinta

(Di mercoledì 31 ottobre 2018), tra gli imputati di, il più grandemai celebrato nel Nord Italia contro la 'n, è stato condannato a duedi reclusione. L'ex bomber della Nazionale e della Juventus, campione del mondo nel 2006, è imputato per reati relativi alle armi. L'accusa aveva chiesto sei. Nella sentenza di primo grado è caduta l'aggravante mafiosa. Giuseppe, padre dell'ex calciatore e accusato di associazione mafiosa, è stato invece condannato a 19di reclusione."Ridicoli, vergogna" hanno gridato padre e figlio uscendo poi dall'aula del Tribunale di Reggio Emilia. La sentenza per 148 imputati è arrivata dopo due settimane di camera di consiglio 'blindata' da parte del collegio giudicante composto da Cristina Beretti, Francesco Maria Caruso e Andrea Rat.Oltre a quelle per la famigliai giudici ...