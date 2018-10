Napoli | cade pigna monumentale accanto al Duomo | ' Si intervenga | preserviamo il nostro

Maltempo Napoli : albero cade su auto - 2 feriti : Incidente a Napoli, in via Montagna Spaccata, tra i quartieri di Pianura e Quarto: a causa del Maltempo un albero è caduto su un’auto in transito e due persone sono rimaste coinvolte. Sul posto personale del 118 e la polizia, oltre ai vigili urbani. L'articolo Maltempo Napoli: albero cade su auto, 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli bello da oscurare la Tour Eiffel - ma il PSG non crolla : Di Maria nega la festa allo scadere : Il Napoli pareggia nel recupero contro il Psg, la squadra di Ancelotti sfiora l’impresa al Parco dei Principi: finisce 2-2 Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti comanda il primo tempo e ‘mette i piedi in testa’ al team francese grazie ad un favoloso pallonetto ...

Napoli - il Municipio cade a pezzi : piovono calcinacci a Palazzo San Giacomo : Un altro crollo di calcinacci a Palazzo San Giacomo, dopo quelli di agosto. Interdetto il ballatoio al terzo piano, dove una parte del controsoffitto ha ceduto franando sul pavimento. I locali sono...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Napoli-Liverpool 1-0 - impresa dei partenopei! Insigne segna allo scadere : Grandissima impresa del Napoli, che nel secondo turno di Champions League gioca una partita di primissimo livello e batte con merito il Liverpool per 1-0. Il gol è stato realizzato al minuto numero 89 da Lorenzo Insigne, che ha così coronato una partita di altissima qualità, in cui più di una volta era andato vicino alla realizzazione. Da lodare anche la prestazione di Ospina, autore di due soli interventi veri, ma entrambi decisivi ai fini di ...

VIDEO Napoli-Liverpool - Highlights Champions League : la sintesi - le azioni salienti e i gol. Insigne decisivo allo scadere! : Il Napoli ha compiuto un’impresa immensa nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto il Liverpool per 1-0 grazie a un gol di Insigne al 90′, un guizzo dell’attaccante che in scivolata è riuscito a insaccare il cross rasoterra di Callejon dalla destra. Un risultato di lusso per i partenopei contro i vicecampioni d’Europa giunto al termine di una partita dominata in lungo e ...

Napoli : litigio per viabilità - insegue e fa cadere due giovani in scooter : Sarebbero stati travolti deliberatamente, investiti dall'uomo che poco prima aveva loro tagliato la strada. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio ...

Napoli - lutto nel mondo accademico : è morto l'architetto Salvatore Bisogni : l'architetto Salvatore Bisogni, teorico rigoroso e sensibile ai problemi dell'architettura della città e della periferia urbana, è morto a Napoli all'età di 86 anni....

Napoli - paura al corso Umberto - cade un altro albero : 'Ora basta' : Ancora un albero caduto al suolo. Al corso Umberto paura tra i passanti. Il vento forte ha buttato giù uno degli alberi che fanno da decoro al marciapiedi. 'Non ne possiamo più - reclama un residente -...

Industriale del Nord in tv : a Napoli non pagate - meritate servizi scadenti : 'Antropologicamente il napoletano vuole usare i mezzi pubblici gratis e deve avere servizi fatiscenti': su 'Agorà' di Rai Tre va in scena l'imprenditore brianzolo Gian Luca Brambilla che rade a zero ...

Napoli - inseguito dalla polizia muore cadendo da un terrazzo | Foto : Il 31enne avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell'edificio, servendosi di alcuni cavi dell'antenna, che si sarebbero spezzati

Napoli - cade dal terrazzo mentre scappa dalla polizia : morto pregiudicato 31enne : Inseguito dalla polizia, ha tentato di scappare calandosi dal terrazzo di uno stabile, ma è caduto ed è morto. È quanto accaduto all’alba di questa mattina, 15 settembre, in via Taverna del Ferro, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli. L’uomo, 31enne pregiudicato della zona, si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Notata una volante del Commissariato San Giovanni impegnata nei servizi di controllo ...

