Mourinho nei guai? La decisione della Federcalcio Inglese dopo gli insulti in Premier

sportfair

: RT @wobi_it: .@javierzanetti: 'L'Inter di Mourinho non mollava mai, la sua forza era nei giocatori, nello spirito che avevamo. Ci credevamo… - AndreaCattaneo6 : RT @wobi_it: .@javierzanetti: 'L'Inter di Mourinho non mollava mai, la sua forza era nei giocatori, nello spirito che avevamo. Ci credevamo… - wobi_it : .@javierzanetti: 'L'Inter di Mourinho non mollava mai, la sua forza era nei giocatori, nello spirito che avevamo. C… - bwinItalia : ??? Va veloce il #Chelsea di #Sarri in #PremierLeague! I Blues hanno un ruolino di marcia di 7 vittorie, 3 pareggi e… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)l’ha passata liscia per questa volta: ecco lasui presuntidell’allenatore del Manchester United nella sfida contro il Newcastle L’allenatore del Manchester United Joséè stato assolto mercoledì nell’inchiesta aperta dalla(FA) per presuntiin una partitaLeague. Usando un lettore del labiale, la FA aveva deciso di aprire un processo disciplinare nei confronti dell’allenatore dello Unitedche le telecamere avevano catturato delle maledizioni in portoghese nella partita del 6 ottobre contro il Newcastle. Tuttavia, la commissioneFA incaricata di valutare l’accusa ha ora stabilito che non ci sono elementi sufficienti per sanzionare il tecnico portoghese. La partita si era conclusa con una vittoria dello United per 3-2. ...