MotoGp | Rossi | «A Sepang daremo il massimo»

MotoGp - Valentino Rossi : “Persi punti in Australia - contento per Vinales e Yamaha. Ora lavoriamo sodo” : Valentino Rossi è pronto per disputare il GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore, che a Phillip Island si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre il suo compagno di scuderia Maverick Vinales si involava verso il successo, spera di riscattarsi alla grande e di difendere il terzo posto nella classifica generale con l’auspicio di fare bella ...

MotoGp – Taramasso e i problemi di Valentino Rossi in Australia : “ecco cosa potrebbe essere successo” : Piero Taramasso e le difficoltà di Valentino Rossi in Australia con la gomma posteriore: il parere del responsabile Michelin E’ tutto pronto in Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico: i campioni delle due ruote affronteranno un intenso weekend sulla pista di Sepang, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Tutto pronto anche in casa Michelin per quanto riguarda i set di gomme da ...

MotoGp – Valentino Rossi vuole dimenticare la delusione dell’Australia : le parole del Dottore alla vigilia della gara di Sepang : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp della Malesia: ecco le sensazioni con le quali il Dottore arriva a Sepang E’ tutto pronto a Sepang per l’ultimo round del Trittico Asiatico: i campioni della MotoGp si sono spostati dall’Australia per iniziare, domani, il lungo weekend di gara del Gp della Malesia. Reduce dal sesto posto, non soddisfacente, di Phillip Island, Valentino Rossi arriva a Sepang con la voglia di ...

MotoGp – Dovizioso a Sepang per vincere : “la lotta con Rossi per il secondo posto sta diventando interessante” : Dovizioso pronto per un’altra importante sfida: le sensazioni del ducatista alla vigilia del Gp della Malesia I due piloti del Ducati Team, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, sono arrivati a Sepang per la penultima gara della stagione MotoGp 2018, che si concluderà a Valencia il 18 novembre pRossimo. Il GP Shell della Malesia si corre sul Sepang International Circuit, un tracciato molto gradito ai piloti e che ha una serie di ...

MotoGp - Morbidelli : «Rossi mi dà dei consigli per vincere il titolo di miglior rookie» : Sono arrivato in MotoGp da campione del mondo ed ero convinto che sarebbe stato tutto rose e fiori, mentre invece mi sono scontrato contro un bel muro. La realtà era diversa, ma da queste situazioni ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Malesia. L’esordio - 6 successi - il contatto con Marquez e la tragedia di Simoncelli : Il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per la sua penultima tappa, dato che da Phillip Island il circus si trasferisce a Sepang per il Gran Premio di Malesia, penultimo appuntamento stagionale. Per Valentino Rossi si tratta di una gara che racchiude in sè una serie notevole di spunti e ricordi, non tutti belli. Il pesarese, per esempio, ha visto il suo esordio assoluto nel Motomondiale proprio in un GP di Malesia (all’epoca a Shah Alam), ha ...

MotoGp – Dovizioso allunga su Valentino Rossi - ma non abbassa la guardia : “non è ancora finita” : Andrea Dovizioso e la sfida per il secondo posto con Valentino Rossi: tra consapevolezze e ambizioni il forlivese della Ducati non abbassa la guardia Il Trittico Asiatico sta per terminare: manca l’ultimo round, che andrà in scena domenica in Malesia. Impossibile, dunque, in attesa della gara di Sepang, non parlare di quanto accaduto ieri a Phillip Island. Maverick Vinales ha ritrovato la vittoria, dopo oltre un anno e mezzo di ...

MotoGp - GP Australia 2018 : luci e ombre in casa Yamaha. La rinascita di Viñales e la delusione di Valentino Rossi : E anche il terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Sul tracciato di Phillip Island (Australia) i centauri della classe regina si sono esaltati, in un campionato che il verdetto definito lo ha già dato, regalando confronti di alta qualità che hanno suscitato grandi emozioni in chi ha avuto la fortuna di assistere dal vivo e in televisione. E’ stato Maverick Viñales a trionfare. Lo spagnolo ha posto fine al digiuno ...

MotoGp – Una bionda tutta curve per Valentino Rossi in Australia : Hayley Crane - la sexy ombrellina del Dottore [GALLERY] : Una bionda esplosiva e sexy per Valentino Rossi in griglia di partenza al Gp d’Australia: la gallery della bellissima ombrellina Hayley Crane E’ terminato ormai qualche ora fa il Gp d’Australia: secondo appuntamento del trittico asiatico di MotoGp e terzultima gara della stagione 2018. Una splendida vittoria per la Yamaha, con Maverick Vinales sul gradino più alto del podio a Phillip Island, seguito da Iannone e ...

CLASSIFICA MotoGp/ Vinales ha vinto il Gp d'Australia e punta Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, duello fra Dovizioso e Rossi.

MotoGp Phillip Island - Rossi : "Dietro slittavo e così non riesco a spingere" : Nella giornata del successo di Viñales, Valentino Rossi in Australia raccoglie solo un 6° posto che lo allontana maggiormente da Dovizioso nella lotta al secondo posto iridato, ora distante 15 punti. "...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Gara difficile - ho perso tanti punti» : PHILLIP ISLAND - 'Ho sofferto tutta la gara dall'inizio e, quando sono partito per il giro di ricognizione, dietro mi scivolava un po' troppo a sinistra e cominciava a spinnare. Non me l'aspettavo, ...