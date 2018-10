Motogp | GP della Malesia | orari e come vedere la gara in tv

Motogp – Gp della Malesia : i piloti in conferenza stampa nell’ultimo round del trittico asiatico : I nomi dei piloti che saranno protagonisti della conferenza stampa del Gp della Malesia Manca pochissimo per l’ultimo appuntamento del trittico asiatico: i piloti della MotoGp si sono spostati dall’Australia alla Malesia, dove giovedì inizierà il weekend di gara di Sepang. Marquez, nonostante il titolo già matematicamente conquistato, andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro forzato di Phillip Island, per lottare per il ...

Motogp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP della Malesia : due trionfi nelle ultime due edizioni per il forlivese : Neanche il tempo di respirare che il Circus del Motomondiale rivolge il proprio sguardo alla Malesia, per completare il trittico “infernale” di quest’ultima parte d’annata. I giochi sono fatti nella classe regina: Marc Marquez è campione del mondo e quindi a Sepang si correrà con lo spirito libero e l’obiettivo sarà essenzialmente il successo di tappa. Un appuntamento tradizionale per i centauri, che su questa pista ...

Motogp – Scintille Rins-Vinales - il pilota della Suzuki non ci sta : “ero veramente arrabbiato” : Alex Rins punta il dito contro Vinales: il retroscena del Gp d’Australia raccontato dallo spagnolo della Suzuki Maverick Vinales ha trionfato domenica, in Australia, riportando la Yamaha sul gradino più alto del podio e spezzando dunque un digiuno lunghissimo, che durava da troppo tempo ormai. Non è mancata però qualche polemica, riguardante proprio il vincitore della gara di Phillip Island: Alex Rins, infatti, ha puntato il dito ...

Motogp – Si corre l’ultimo round del trittico asiatico : ORARI e DIRETTE TV del Gp della Malesia : Tutto pronto per l’ultimo round del trittico asiatico: ecco dove e quando seguire il Gp della Malesia I piloti della MotoGp non si fermano: dopo il Gp d’Australia i campioni delle due ruote sono pronti per l’ultima sfida del trittico asiatico, il Gp della Malesia. Il tempo di raggiungere la terra malese e si ricomincia, con la classica conferenza stampa del giovedì e il conseguente weekend in moto tra prove, qualifiche e ...

Motogp – Una sexy ombrellina per Iannone : la sensuale Brittany McQuade strega il box della Suzuki in Australia [GALLERY] : Brittany McQuade strega tutti nei box della Suzuki a Phillip Island: ecco la sexy ombrellina di Iannone e Rins Il terzultimo appuntamento con il campionato di MotoGp è andato in scena. Maverick Vinales ha vinto il Gp d’Australia sul circuito di Phillip Island, ma le attenzioni del pubblico oltre che sulla gara sono state calamitate dalle bellissime ombrelline in pista. Nel paddock tra le altre sexy grid girls si aggirava anche ...

Highlights Motogp - il VIDEO della gara del GP Australia 2018 : vittoria per Maverick Vinales : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Austraia 2018, riportando la Yamaha al successo in MotoGP dopo ben 490 giorni. Un digiuno lunghissimo spezzato da una prestazione stellare da parte dello spagnolo, autore di una rimonta furente. Il podio è stato completato dagli italiani Andrea Iannone ed Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi non è riuscito ad inserirsi nella corsa per il podio. Marc Marquez è rimasto vittima di una caduta dopo un ...

Motogp - la Honda LCR ufficializza il sostituto di Crutchlow : sarà Bradl a sostituire Cal nel Gp della Malesia : La Honda LCR ha ufficializzato la sostituzione di Cal Crutchlow con Stefan Bradl in occasione del Gp della Malesia sarà Stefan Bradl a sostituire Cal Crutchlow in occasione del Gp della Malesia, ...

Motogp - Viñales stoppa il digiuno di vittorie della Yamaha : Iannone super davanti a Dovizioso : Arriva la prima vittoria della stagione della Yamaha: Vinales ritrova il gradino più alto del podio a Phillip Island. Due italiani alle spalle dello spagnolo al Gp d’Australia Nonostante Marc Marquez sia già campione del mondo grazie alla vittoria di domenica scorsa in Giappone, il Gp d’Australia si è rivelato un vero e proprio spettacolo. La maledizione del campione del mondo si è fiondata nuovamente su Marc Marquez: lo ...

Motogp - GP d'Australia 2018 : la diretta LIVE della gara : LIVE 06:08 28 ott 14 GIRI AL TERMINE, LA TOP 3: VINALES-ROSSI-BAUTISTA 06:19 28 ott 13° GIRO - Errore di Iannone , perde la seconda posizione scalando in quinta posizione. 06:18 28 ott 12° GIRO - A ...

Motogp – Semafori spenti a Phillip Island : il VIDEO della partenza del Gp d’Australia : Miller subito in testa, inizio difficile per Marquez: il VIDEO della partenza del Gp d’Australia E’ finalmente iniziato lo spettacolo del Gp d’Australia: dopo le qualifiche di ieri che hanno regalato a Marquez una splendida pole position, i campioni della MotoGp sono in pista, a Phillip Island, per la battaglia della domenica. Una partenza caotica, che ha lasciato per qualche secondo col fiato sospeso: Marquez è stato ...

Marc Marquez - GP Australia Motogp 2018 : “Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia” : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si sono trovati davanti a Phillip Island, con vento forte (e gelido) e qualche goccia di pioggia che non ha ...

Motogp - Vinales fiducioso : “non ho spinto al massimo per via della pioggia - il passo mi dà buone sensazioni” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Australia, sottolineando di non essere riuscito a dare il meglio per via delle condizioni atmosferiche Ottimo secondo posto per Maverick Vinales al termine delle Qualifiche del Gp d’Australia, il pilota spagnolo non riesce ad impensierire Marc Marquez, molto più veloce con condizioni meteo miste. AFP/LaPresse Lo spagnolo comunque appare alquanto fiducioso in vista della ...