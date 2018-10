Moto3 - Il team di Max Biaggi debutterà nel Motomondiale nel 2019

Max Biaggi sbarca in Moto3 – Aron Canet pilota del Max Racing Team dal 2019 : Max Biaggi sbarca nel Motomondiale: nel 2019 il Max Racing Team in Moto3 con Aron Canet Max Biaggi sbarca in Moto3: dopo l’avventura nel CEV, l’ex pilota adesso punta in alto ed è pronto ad iniziare una nuovissima ed appassionante sfida nel Motomondiale col suo Max Racing Team. La squadra di Biaggi, infatti, nel 2019 farà il suo debutto nel motomondiale, nella classe Moto3 e lo farà con un pilota di tutto rispetto: il ...

Canet è il pilota di Biaggi per il debutto del suo team in Moto3 : La versione di Max Biaggi team manager fa il salto di qualità. Al terzo anno di attività sportiva, infatti, dopo il Campionato italiano velocità 2017 e Campionato Europeo Velocità 2018, il romano sei ...

Moto3 - il team Del Conca Gresini vince il primo campionato per squadre : Il team manager Fausto Gresini commenta così la vittoria del primo campionato del Mondo per squadre nella categoria Moto3. MONDIALE PILOTI - Rimane apertissimo il mondiale piloti con l'accoppiata ...

Moto3 - nuovo inizio per il Team Gresini a partire dal 2019 : Tante novità per il Team Gresini che ha annunciato l'introduzione di alcuni cambiamenti per il Campionato del Mondo Moto3 2019. Si parte con la line-up piloti bianco-blu che comprende Gabriel Rodrigo, già impegnato in Moto3, e il debuttante della categoria Riccardo Rossi. L'argentino sarà il pilota di punta, ...

Moto3 - Bagnaia salta il Giappone. Vietti corre col team Sky : ROMA - Dopo un piccolo incidente domestico dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica per suturare alcuni tendini della mano destra. Pertanto, su consiglio dei medici e per agevolare il processo di ...

Moto3 : nel 2019 Andrea Migno correrà per il team Bester Capital Dubai : ROMA - Nel 2019 Andrea Migno, allievo della VR46 Academy e attualmente in forze all'Angel Nieto team, correrà col team Bester Capital Dubai per il 2019: prenderà il posto di Marcos Ramirez, ingaggiato ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Moto3 – Una nuova livrea per un nobile fine : lo Sky Racing Team VR46 e la sua campagna ambientalista contro l’inquinamento degli oceani : Lo Sky Racing Team VR46 sostiene la campagna contro l’inquinamento degli oceani: a Misano spunta la nuova livrea per le moto della squadra di Valentino Rossi A sostegno della campagna ‘Sky Ocean Rescue – Un Mare da Salvare’ si schiera anche il Team di Moto3 capitanato da Valentino Rossi. In occasione del tredicesimo appuntamento con il campionato sul circuito di Misano, lo Sky Racing Team VR46 si presenta con le sue ...