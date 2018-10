Moto2 | Manzi | polso fratturato | niente GP di Malesia

Moto2 – Frattura al polso - Stefano Manzi salta il Gp della Malesia : il sostituto del team Forward : Stefano Manzi costretto a saltare il Gp della Malesia: una Frattura al polso sinistro ferma il giovane della Forward Racing Che sfortuna per Stefano Manzi: il giovane pilota italiano è costretto a saltare il Gp della Malesia a causa di un infortunio. Il riminese della Forward Racing si è sottoposto ad una serie di accertamenti lunedì mattina a Melbourne, dai quali è emersa una Frattura al polso sinistro. Manzi dunque è costretto a saltare ...

Moto2 - Stefano Manzi pronto a perdonare Fenati : “Diamo tempo al tempo e facciamo sbollire le cose” : Stefano Manzi tende una mano a Romano Fenati? Sembrerebbe di sì. Il pilota co-protagonista del fattaccio del weekend del GP di Misano, tredicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2, non disdegna l’idea di rappacificarsi con il centauro ascolano, autore di un gesto molto pericoloso a suo danno (pinzata sul freno ad oltre 200 km/h). Fenati che è diventato oggetto di critiche a tutti i livelli, licenziato dal proprio team e liquidato dalla MV ...

Moto2 - la sorprendente proposta di Pernat : “Fenati? Lo vedrei bene come coach di Manzi” : Il manager ligure ha lanciato una clamorosa proposta che, tuttavia, difficilmente potrà essere accolta dai protagonisti di questa vicenda Il brutto gesto compiuto da Romano Fenati nei confronti di Stefano Manzi a Misano continua a far discutere, nonostante le prese di posizione assunte dai vari organi internazionali di motociclismo. LaPresse/Alessandro La Rocca Sulla questione ha voluto dire la sua anche Carlo Pernat, che ha seguito il ...

Moto2 – Fenati tira il freno a Manzi - la ‘petizione’ social di Redding e il duro sfogo dopo la sanzione : Il durissimo post di Scott Redding sulla sanzione, troppo leggera, data a Romano Fenati dopo il folle gesto di ieri nei confronti di Stefano Manzi Romano Fenati ha commesso ieri un gesto imperdonabile durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il 22enne di Ascoli Piceno si è affiancato a quello che dovrebbe essere il suo futuro compagno di squadra, Stefano Manzi, tirandogli la leva del freno e mettendolo ...

Moto2 – Dal folle gesto in pista all’incontro con Fenati - il racconto shock di Manzi : “ha esultato quando sono caduto” : Le parole di Stefano Manzi dopo la terribile domenica di gara a Misano e il folle gesto di Romano Fenati Una grandissima festa, ieri a Misano, per le tre vittorie tutte italiane in Moto3, Moto2 e MotoGp, rispettivamente con Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso. Non sono mancati però gli episodi spiacevoli: durante la gara di Moto2 Romano Fenati ha commesso un gesto folle e incosciente, tirando la leva del freno di Stefano Manzi, suo futuro ...

Moto2 – Gesto Fenati - danno e beffa per Manzi : la Direzione Gara punisce anche Stefano : La Direzione Gara ha deciso di punire anche Manzi per guida irresponsabili, comminandogli sei posizioni di penalità sullo schieramento di Aragon Una domenica di Gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa, cioè il Gesto folle di Romano Fenati, ...