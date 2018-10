: Molestie, A.D. di Google chiede scusa - NotizieIN : Molestie, A.D. di Google chiede scusa - Cyber_Feed : • Cyber News • #Molestie, A.D. di Google chiede scusa - TelevideoRai101 : Molestie, A.D. di Google chiede scusa -

Le scuse per come sono stati gestiti i precedenti casi disessuali non sono state abbastanza, non si sono spinte abbastanza in là: lo afferma l'a.d. di, Sundar Pichai che assicura una linea più dura. In una email ai dipendenti si dice "profondamente dsispiaciuto per la azioni del passato e per il dolore che hanno causato ai dipendenti. Il riferimento è alle indiscrezioni riportate dal NYT, secondo il quale nell'ultimo decennioha coperto almeno tre manager accusati di.(Di mercoledì 31 ottobre 2018)