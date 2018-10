Modena | la figlia vegana alla madre | “Se non smetti di fare il ragù ti accoltello”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La, amante della cucina tradizionale, stava cucinando il. Ma la, l’aveva minacciata mentre era ai fornelli: “Adesso ci penso io a farti smettere. Se non la pianti diilti pianto un coltello nella pancia”. Tutte parole finite nella denuncia che la 68enne aveva fatto due anni fa ai carabinieri, terrorizzata dalle minacce di morte della, 47 anni. Oggi il giudice di pace del Tribunale diNadia Trifilò ha deciso: laè stata condannata a pagare400 euro di risarcimento, oltre a un’ammenda di 500 euro. La Gazzetta discrive che la donna,e animalista “con la carne non voleva più avere nessun contatto ‘sensoriale’, nemmeno olfattivo“. Quindi appena la, fiera della tradizione culinaria emiliana, si metteva ai fornelli per cucinare il, lei andava su ...