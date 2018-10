leggioggi

: Modello 770, invio entro oggi: ecco le novità... - LeggiOggi_it : Modello 770, invio entro oggi: ecco le novità... - studiodibello : Modello 770/2018: invio entro il 31 ottobre per evitare sanzioni - zazoomblog : Confedilizia: entro il 31 ottobre il modello 770-2018 del condominio - #Confedilizia: #entro #ottobre -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)31 ottobre scade il termine per inviare il770 / 2018 e oltre allo slittamento del temine che peraltro ha riguardato anche l’della dichiarazione dei redditi, tra lepresenti nelrileviamo la riformulazione della sezione relativa all’, all’interno del frontespizio, per permettere la trasmissione di più flussi di ritenute da parte di professionisti diversi, la modifica dell’assetto del quadro SX (riepilogo dei crediti e delle compensazioni), e del quadro ST (ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive). Consulta tutte le scadenze fiscali di ottobre 2018 Dal 2017 la dichiarazione dei sostituti di imposta si suddivide in due componenti: la Certificazione Unica (CU); e il770. Relativamente alla CU il sostituto di imposta ha già inviato ilall’Agenzia delle Entratelo scorso 7 marzo 2018 (potrà ...