Mistero | L’Aquila | piovono storni morti

Mistero a L’Aquila - 30enne trovata morta in casa : “Era in una pozza di sangue” : Il corpo di una ragazza di 30 anni è stato trovato senza vita ad Arischia, a pochi chilometri da L'Aquila, riverso in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato il fratello della vittima. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'omicidio: sul cadavere pare sia stata rinvenuta una ferita da arma da taglio.Continua a leggere