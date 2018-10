Milano | una palestra chiude improvvisamente | truffati 2 000 abbonati

Milano - una palestra chiude improvvisamente : beffati 2.000 abbonati : A Milano, in viale Zara, era presente fino a qualche giorno fa una palestra che ha improvvisamente cessato l'attività. Oltre 2mila clienti sono rimasti fuori dai cancelli, senza possibilità di parlare con qualcuno ma soprattutto senza riavere indietro i soldi spesi per l'abbonamento. Milano, palestra truffa 2mila abbonati La Federconsumatori del capoluogo lombardo si è fatto portavoce di tutti i clienti truffati che si sono rivolti in massa ...

Una spilla per le future mamme in partenza da Milano Bergamo : SACBO , società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo, ha deciso di adottare la scritta BABY ON BOARD e associarla alle donne in gravidanza che si apprestano a viaggiare in aereo. A tutte le ...

Show di Mimmo Lucano a Milano : "Vorrei una società senza autoctoni" : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano , è intervenuto a Milano in sala Alessi in un incontro organizzato dal consigliere Basilio Rizzo e introdotto da Giuseppe Sala. Tra standing ovation dei presenti, che ...

Milano - condannato per violenza sessuale minaccia di buttarsi dalla finestra del tribunale : Dopo la sentenza (7 anni) l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Franco Kasper : “Per me l’Italia ha una candidatura forte. E Malagò…” : La candidatura congiunta Milano-Cortina assume sempre maggior forza: lo conferma anche il numero uno della FIS, l’elvetico Gian Franco Kasper, che a “Il Gazzettino” ha rilasciato un’intervista dove ha analizzato la situazione delle tre contendenti per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Lo svizzero ha così parlato della proposta del Bel Paese: “Difficile dare una favorita, vedremo a gennaio ...

Next Gen 2018 - quale italiano parteciperà? 8 candidati in lizza per una wild-card a Milano : Dal 2 al 4 novembre otto giovani tennisti italiani si contenderanno la wild card riservata al Paese ospitante per le Next Gen ATP Finals: la classifica diramata ieri era quella definitiva per la “Race to Milan“, che quindi ha delineato gli azzurrini qualificati. Un problema alla schiena ha fermato Gian Marco Moroni, che sarebbe stato il numero uno del tabellone cadetto. Il nuovo favorito del seeding diventa così Raul Brancaccio, ...

Milano - i migranti di via Corelli adottano una guglia del Duomo : Gesto d'amore per la città che li ha accolti alla vigilia dello sgombero voluto dal ministro Salvini

Matteo Salvini dopo 25 anni lascia il consiglio comunale di Milano : Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le dimissioni dalla carica. Era stato eletto per la prima volta nel 1993. Rieletto a giugno 2016, aveva partecipato a 29 sedute su 160

Milano - strage al Tribunale : guardia giurata condannata a 3 anni in appello : La corte d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado: "Non ha fermato l'omicida"

Milano - minacce e botte ai concorrenti : 3 arresti per estorsione in una ditta di pulizie : Le manette dopo diversi episodi violenti: aggressioni con coltelli e cocci di vetro, minacce con pistole

Wanda Nara è stata assolta : per il Tribunale di Milano “non pubblicò sui social i dati personali di Maxi Lopez” : È stata assolta “per non aver commesso il fatto” Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l’accusa di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. Il giudice l’ha assolta con la formula che ricalca la ...

Rita Ora live in Italia ad aprile : annunciata una data a Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Rita Ora live in Italia ad aprile: annunciata una data a Milano appeared first on News Mtv Italia.