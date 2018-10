Milano Tari imprese nel cassetto digitale realizzato da Infocamere

Milano - pm chiede condanna a 10 anni per aggressori Bettarini : condanna a dieci anni di carcere ciascuno per i quattro imputati - Davide Caddeo, Alessandro Ferzoco, Andi Arapi e Albano Jakei - accusati del tentato omicidio aggravato di Niccolò Bettarini, il ...

Milano - processo agli aggressori di Niccolò Bettarini : il pm chiede 10 anni : Il 19enne, ferito con otto coltellate fuori da una discoteca lo scorso luglio, si è presentato in aula per la prima udienza. Quattro gli imputati

Aggressione a Niccolò Bettarini - si apre il processo ai suoi aggressori a Milano : Il 19enne, ferito con otto coltellate fuori da una discoteca lo scorso luglio, si è presentato in aula per la prima udienza

Milano : Tari per imprese disponibile in cassetto digitale di Infocamere (2) : (AdnKronos) - “Ecco un altro importante tassello del piano di trasformazione digitale che il Comune di Milano sta compiendo – commenta Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici - reso possibile grazie all’ottima collaborazione con Infocamere. Il dialogo tra il cassetto d

Milano : Tari per imprese disponibile in cassetto digitale di Infocamere : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Tari a portata di click anche per le imprese milanesi. Grazie alla collaborazione tra Infocamere e Comune di Milano da oggi all’interno del cassetto digitale disponibile sulla piattaforma impresa.italia.it, gli imprenditori milanesi potranno trovare tutte le informazion

Forum Pd a Milano - Sala : "Serve opposizione dura e un segretario che faccia il mediano" : Il sindaco: "Dobbiamo dire no a ‘prima gli italiani’ e sì a quelli che fanno il loro dovere da cittadini, a prescindere dal colore della pelle"

A Milano centinaia in fila per donare il midollo per il piccolo Alessandro|Il video Come diventare volontari : Il bimbo di un anno e mezzo ha una malattia rara. Da stamattina in piazza Sraffa è possibile fare il test del sangue e verificare la compatibilità: 500 in coda. L’appello della zia

A Milano centinaia in fila per donare di midollo per il piccolo Alessandro|Il video Come diventare volontari : Il bimbo di un anno e mezzo ha una malattia rara. Da stamattina in piazza Sraffa è possibile fare il test del sangue e verificare la compatibilità: 500 in coda. L’appello della zia

Milano. Patto con i proprietari per rimettere sul mercato appartamenti vuoti : Un Patto con i proprietari immobiliari per aprire il mercato e fronteggiare l’emergenza abitativa, in particolare quella che deriva dagli

Milano. Collaborazione su tributi locali e tariffe per favorire l’attività d’impresa : A Palazzo Marino è stato firmato il protocollo d’intesa tra Assolombarda e il Comune di Milano in materia di fiscalità

Milano trasporto pubblico. Presentata la riforma del sistema tariffario : Va avanti il percorso del nuovo sistema tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM). Si è tenuta a Palazzo Reale

Milano-Torino 2018 : vittoria in solitaria di Thibaut Pinot a Superga - battuti Lopez e Valverde. Quarto posto per Cattaneo : La Milano-Torino torna a parlare francese con Thibaut Pinot che conquista la 99ma edizione. Il corridore della Groupama-FDJ, dopo aver sfiorato ieri il successo alla Tre Valli Varesine, riesce ad imporsi oggi in solitaria, facendo la differenza sull’ascesa finale alla Basilica di Superga. Secondo posto per uno sfortunato Miguel Angel Lopez, che cade nel momento chiave e non riesce più a raggiungere Pinot. Completa il podio il neo Campione del ...

Milano. Il Municipio 4 lancia www.volontario.click : “Sperimentare delle azioni condivise volte a stimolare e valorizzare la presenza di volontari nelle realtà del terzo e quarto settore

Milano si confronta con i parlamentari tedeschi : Conoscere le misure politiche intraprese dalla nostra Amministrazione “in merito allo sviluppo urbano e alla situazione economica nella grande metropoli