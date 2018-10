Milano porta la raccolta differenziata in 540 classi

Milano : apre la Biblioteca degli alberi - 95mila metri quadri di verde a Porta Nuova : Il primo parco pubblico a gestione privata della città: niente recinzioni, attività culturali, sportive e didattiche fino a sera

Relax a Milano e dintorni : terme e spa per una gita fuoriporta : QC terme Milanoterme di Miradoloterme di Rivanazzano QC San Pellegrinoterme di Darfo Boarioterme di Angoloterme di Sirmioneterme di BormioAlzi la mano chi in questo momento avrebbe tanto bisogno di rilassarsi in una spa o immerso in acque termali. E la Lombardia è una delle regioni italiane dove è ampia l’offerta in tema di Spa e centri benessere per ogni tipo di esigenza, dall’esclusiva location per bagni “chic”, fino al punto ...

LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : esame di maturità importante per gli uomini di Pianigiani : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Khimki Mosca, sfida valevole per la quarta giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani si trova già ad uno snodo importante della sua stagione. La partita di stasera con il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa ...

Salvini sul derby di Milano : "Il Milan ha giocato alla Monti con la Fornero in porta" : Ha seguito il derby di Milano e ne ha dato conto durante la serata su Instagram. Il vicepremier Matteo Salvini, di cuore rossonero, commenta il giorno dopo la sconfitta del Milan contro l'Inter, arrivata proprio nel finale: "Giocatela per vincere. Ieri il Milan ha giocato alla Monti con la Fornero in porta. È chiaro che va a finire male. Se il cambio della vita al 90esimo è Abate...", ha detto oggi.Già ieri Salvini ...

Marco Milano - Mandi Mandi in disgrazia : ‘Mi hanno portato via tutto’ : “Mi hanno portato via la casa e tutto quello che avevo guadagnato negli anni”. È la dichiarazione shock di Marco Milano, noto al grande pubblico come Mandi Mandi, inviato d’assalto di Mai dire gol. Il comico, 57 anni, da 2014 non appare più sul piccolo schermo e il motivo è presto spiegato: una serie di problemi personali, a partire da quelli con il fisco, lo hanno travolto in una spirale che lo ha portato a una profonda ...

Marco Milano/ Il Mandi Mandi di Mai dire gol : “Mi hanno portato via la casa. Volevo morire - poi un angelo..." : Marco Milano rivela il motivo della sua scomparsa dalla tv: "Ho ricevuto delle cartelle esattoriali, la mia compagna mi ha lasciato e mio papà è morto. Ora non ho dimora e cerco lavoro"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:32:00 GMT)

Milano porta Nuova - l’ultimo sogno in mezzo ai grattacieli : Nh Collections, il sogno di hotel dentro (e sopra) le cittàNh Collections, il sogno di hotel dentro (e sopra) le cittàNh Collections, il sogno di hotel dentro (e sopra) le cittàNh Collections, il sogno di hotel dentro (e sopra) le cittàNh Collections, il sogno di hotel dentro (e sopra) le cittàNh Collections, il sogno di hotel dentro (e sopra) le cittàNh Collections, il sogno di hotel dentro (e sopra) le cittàNh Collections, il sogno di hotel ...

Milano - il Conservatorio Verdi riporta l’opera al “Carcano”. E il 18enne Rossini (ridendo e scherzando) “libera” la donna-oggetto : “Non mi piaci, lasciami stare: se mi tocchi, ti cavo gli occhi“. I tempi in cui la libertà della donna – e specialmente del suo corpo – è ancora e sempre messa in discussione (da Verona in giù) sono questi. Eppure quelle parole – pronunciate da una donna che rifiuta il possessivo corteggiatore – sono di più di duecento anni fa: le pronuncia Fannì, la prima delle tante protagoniste a cui Gioachino Rossini consegna ...

Demenza senile e aggressività - l’importanza di comunicare. A Milano l’incontro per imparare a farlo : In Italia ne soffre oltre 1 milione di persone. Un numero in crescita che arriverà a toccare il milione e mezzo entro il 2030 e i 2 milioni per il 2050. Sono i dati, allarmanti, sulla Demenza senile. Gli anziani che ne sono affetti spesso, oltre che essere colpiti da un processo degenerativo che tocca le cellule cerebrali, hanno difficoltà nella vita di relazione, dovute a stati di agitazione e di aggressività immotivata. In cui il dialogo è ...

Olimpiadi 2026 : arriva il sì più importante - Milano-Cortina candidate ufficialmente : Milano e Cortina ufficialmente candidate per le Olimpiadi 2026, il sì definitivo è finalmente arrivato È ufficiale Milano e Cortina sono ufficialmente candidate per le Olimpiadi invernali 2026. Le due città italiane se la dovranno vedere con Stoccolma e Calgary (Canada), che rappresentano i primi due ostacoli per ambire ad avere in Italia la competizione iridata. È stata l’assemblea del parlamento ed il Cio a dare l’ultimo ed ...

Milano - la supplica della senzatetto in tribunale : "Portatemi in carcere così mangio" : Arrestata per resistenza, la 41enne è comparsa davanti al giudice delle direttissime: "In una settimana consumo solo tre scatolette di tonno, una di carne, un litro di latte e quattro pacchetti di cracker"

Milano. Aiuto alle persone con disturbi del comportamento alimentare : L’Associazione Nutrimente Onlus, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’attività “Spazio ai genitori”. Sono previsti cinque incontri da ottobre

Basket - Supercoppa Italiana 2018 – Pianigiani carica l’Olimpia Milano : “vittoria importante - ma da adesso si fa sul serio” : Dopo il successo nella Supercoppa Italiana 2018, coach Simone Pianigiani ha elogiato l’Olimpia Milano, spiegando però che da adesso, la formazione Campione d’Italia dovrà affrontare al meglio il duro inizio di stagione Grande festa in casa Olimpia Milano per la vittoria della Supercoppa Italiana 2018. Gudaitis e compagni hanno sconfitto in finale Torino, imponendosi per 71-82. Molto contento coach Pianigiani, che nel post gara ...

Milano - cade porta di calcio dell'oratorio : grave bimbo di 8 anni : Un bambino di 8 anni, che stava partecipando a una festa all'oratorio di Cerro al Lambro (Milano), si è arrampicato su una porta da calcio non fissata a terra che, rovesciandosi, lo ha...