Milano 25 anni laVerdi | festa in città per l’orchestra

Milano - pm chiede condanna a 10 anni per aggressori Bettarini : condanna a dieci anni di carcere ciascuno per i quattro imputati - Davide Caddeo, Alessandro Ferzoco, Andi Arapi e Albano Jakei - accusati del tentato omicidio aggravato di Niccolò Bettarini, il ...

Milano - processo agli aggressori di Niccolò Bettarini : il pm chiede 10 anni : Il 19enne, ferito con otto coltellate fuori da una discoteca lo scorso luglio, si è presentato in aula per la prima udienza. Quattro gli imputati

Milano - condannato a 7 anni minaccia di buttarsi da settimo piano del tribunale : Dopo la sentenza l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

Matteo Salvini dopo 25 anni lascia il consiglio comunale di Milano : Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le dimissioni dalla carica. Era stato eletto per la prima volta nel 1993. Rieletto a giugno 2016, aveva partecipato a 29 sedute su 160

Milano - strage al Tribunale : guardia giurata condannata a 3 anni in appello : La corte d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado: "Non ha fermato l'omicida"

Milano - muore a 31 anni in un incidente stradale : doveva sposarsi a breve : La tragedia di Elisa, in auto con il fidanzato e una coppia di amici. Ad Arluno l'auto ha sbandato, le due ragazze sono state sbalzate a decine di metri

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Rita Ora : al Fabrique di Milano il nuovo tour della popstar britannica regina di visualizzazioni su Youtube : La popstar bRitannica Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Nel 2009 l’artista viene notata dal rapper e produttore musicale Jay Z e successivamente appare nel video “Young Forever” dello stesso Jay Z oltre che nel video “Over” di Drake. Nel 2011 viene pubblicato il singolo di DJ Fresh, “Hot Right Now” interpretato dalla cantante. Il singolo debutta alla vetta della classifica in UK e il video riceve ...

Milano - genitori e bambini in piazza : «Sala - la scuola Confalonieri aspetta da due anni la riapertura del cortile» : In pochi metri le due facce di Milano, contraddittorie, slegate, lontane, ormai anni luce, l'una dall'altra: da una parte, quella di una città che ha ripreso a crescere, recuperando il ruolo di ...

La banda musicale della Polizia di Stato compie 90 anni : concerto alla Scala di Milano : Fondata nel 1928 a Roma, ha 103 elementi. Musiche di Verdi, Rota e Ennio Morricone, presente in teatro con il capo della Polizia Gabrielli

Milano. Presidio del territorio a Villa San Giovanni e nel parco Martesana : Sarà presentata il 31 ottobre 2018 alle ore 17:30 la sperimentazione sul Presidio del territorio a Villa San Giovanni e nel

Milano - picchia moglie per gelosia e chiude figli in casa/ Arrestato 44enne : le violenze durate oltre 10 anni : Milano, picchia moglie per gelosia e chiude figli in casa: Arrestato 44enne romeno con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le violenze andavano avanti da anni.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Made In Italy - la nuova fiction Mediaset sulla Milano della moda degli anni ’70 : Made in Italy, si chiama cosi la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della moda nella Milano degli anni ’70. Oggi, 24 ottobre 2018, si apre il set che vedrà due protagoniste d’eccezione: Margherita Buy già nota al grande pubblico e attrice affermata e Greta Ferro, astro nascente del cinema e al suo debutto. La fiction vede una co-produzione tra la Taodue, società di produzione di molte fiction di successo e The Family per ...