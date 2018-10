Milan-Genoa | splendido gol di Suso | la saetta dello spagnolo illumina San Siro VIDEO

Serie A : diretta match Milan - Genoa 0 - 0 : Questa sera, 31 ottobre 2018, alle 20.30, fischierà il goal d'inizio per il match Genoa - Milan presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Quella che vedremo questa sera costituisce la partita di recupero per la prima giornata di Campionato. Partita poi sospesa a causa del tragico evento che ha colpito Genova con il crollo del Ponte Morandi....Continua a leggere

Biglia ko - difesa a tre Milan col Genoa : ANSA, - MilanO, 31 OTT - Nel recupero contro il Genoa Gattuso lancia il Milan con la difesa a tre, con Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, e un centrocampo inedito, per via del forfait di Biglia, che ...

Milan-Genoa - le formazioni ufficiali : problema dell’ultim’ora per Gattuso : A causa di un problema muscolare al polpaccio destro occorso nella rifinitura odierna, Biglia verrà sostituito da Bakayoko Tutto pronto allo stadio San Siro per Milan-Genoa, recupero della prima giornata di serie A rinviata ad agosto per il crollo del Ponte Morandi. I rossoneri vanno caccia di una vittoria che gli permetta di agganciare il quarto posto in classifica, i rossoblu invece sperano in un risultato positivo per riscattare il ...

Milan Genoa - ecco le formazioni ufficiali : Milan Genoa, formazioni ufficiali– Dopo il successo contro la Sampdoria, i rossoneri tornano in campo per il recupero della prima giornata di campionato contro il Genoa. Partita rinviata per il crollo del Ponte Morandi. formazioni ufficiali: Milan: Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Cutrone, Higuain. Genoa: Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, Romulo, Mazzitelli, ...

Milan Genoa - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : Milan , 3-5-2, : Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Cutrone, Higuain. All. Gattuso Genoa , 3-5-2, : Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, ...

Milan-Genoa in streaming e in diretta tv : Milan-Genoa si gioca stasera alle 20.30 ed è il recupero di una partita della prima giornata di Serie A, che non si giocò perché fu rinviata, su richiesta del Genoa, in seguito al crollo del ponte Morandi, uno degli incidenti più gravi avvenuti in Italia negli ultimi anni. Il Milan al momento è quinto in classifica con 15 punti e vincendo raggiungerebbe la Lazio al quarto posto. Il Genoa è decimo, con un solo punto in meno rispetto al Milan. Il ...

Milan - Biglia k.o. : con il Genoa tocca a Bakayoko : Altra tegola per il Milan: dopo gli infortuni di Calabria, Caldara e Bonaventura si ferma anche Lucas Biglia. Il centrocampista argentino avrebbe accusato un problema nella rifinitura di stamattina e ...

Milan-Genoa - oggi il recupero. Formazioni e dove vederla in tv : La partita verrà trasmessa in diretta alle 20:30 su Sky Sport Serie A 202 e Sky Sport 251 . Arbitra Fabrizio Pasqua. Milan-Genoa, segui la diretta testuale dalle 20:30 Le probabili Formazioni : Milan,...